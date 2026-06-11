Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu'ndan Tüm İlçelere "Eşit Hizmet" Talebi

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, 9 ilçeyi kapsayan kredi planına itiraz ederek tüm ilçelere "eşit hizmet" talep etti. CHP Grup Başkan Vekili ve Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, 17 ilçeyi kapsayan krediye destek vereceklerini belirterek, "Hizmetin önünde engel değil, takipçisiyiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu, Büyükşehir Belediyesi'nin kredi talebiyle ilgili tartışmalara ilişkin basın açıklaması yaptı. CHP Grubu, 17 ilçeyi kapsayan düzenlemeye destek vereceklerini açıkladı. Başkan Yetişkin'in yaptığı basın açıklamasına, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, CHP'li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

Yetişkin, 17 ilçeyi kapsayan krediye onay vereceklerini, hizmete değil, adaletsizliğe karşı olduklarını belirterek, "14 ayda hangi ilçeye hangi yatırımın yapılacağının imzalı belgeleri elimizde. Takipçisi olacağız. Komisyon üyesi arkadaşlarımıza 14 ay içerisinde hizmetlerin yerine getirileceği bildirildi. Kayıt altına alınması için özellikle söylüyorum. Tüm ilçelerde hangi yatırımların yapılacağına ilişkin imzalı belgeleri elimizde. Bundan sonraki süreçte takipçisi olacağız. Aydınlılara hizmetin önünde engel olmadığımızı aksine daha çok hizmet getirmek üzere daha çok çalışacağımızı beyan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.