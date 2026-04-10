CHP'den ÇAYKUR İşçilerine Kadro Vaadi

(RİZE) -Haber: Gençağa KARAFAZLI

CHP Rize İl Başkanlığı, ÇAYKUR'da sadece 150 mevsimlik işçiye sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkı verilmesine tepki gösterdi. İl Başkanı Saltuk Deniz, "CHP iktidarında, ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçilerin kadro sorununu çözeceğiz. Bu bir bakış açısı meselesidir. Bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır. Esas olan toplumsal ve sosyal adalettir. Bizim anlayışımıza göre devlet, vatandaşlarının AŞ ve iş bulmasını sağlamak zorundadır. İnsanlar güven içinde, gelecek kaygısı duymadan, sürekliliği olan işlere sahip olmalıdır" dedi.

Rize'de ÇAYKUR bünyesinde çalışan binlerce mevsimlik işçinin yıllardır kadro beklentisi sürerken, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2026 itibarıyla 40 yaşını doldurmamış ve belirli şartları sağlayan en fazla 150 mevsimlik işçiye, KPSS puan sıralamasına göre sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkı tanındı.

CHP Rize İl Başkanlığı, ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerin kadro sorununa dikkat çekmek amacıyla ÇAYKUR Genel Müdürlüğü binası önünde açıklama yaptı. Açıklamaya DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası ile birlikte bir grup mevsimlik işçi de destek verdi. Deniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçilerin kadro sorununu çözeceğiz

"Burada çalışan mevsimlik geçici işçilerin kadro sorununun, verilen sözler yerine getirilerek çözülmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Eğer çözülmezse, iktidarımızda bu sorunu çözeceğimizi söylemiştik. Bu sözümüzü bir kez daha yineliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında, ÇAYKUR'da çalışan mevsimlik işçilerin kadro sorununu çözeceğiz. Bu bir bakış açısı meselesidir. Bizim siyasetimizin merkezinde insan vardır. Esas olan toplumsal ve sosyal adalettir. Bizim anlayışımıza göre devlet, vatandaşlarının AŞ ve iş bulmasını sağlamak zorundadır. İnsanlar güven içinde, gelecek kaygısı duymadan, sürekliliği olan işlere sahip olmalıdır. Devletin görevi de bunu sağlamaktır. Ülkemizde kamuda 5 milyon 342 bin kişi çalışmaktadır. Bunların yüzde 6'sı memur ve kadrolu, yüzde 8'i sözleşmeli, yüzde 24'ü sürekli işçi ve yalnızca yüzde 1,1'i geçici işçidir. Yani Türkiye genelinde toplam 40 bin 400 kişi geçici işçi olarak çalışmaktadır. ÇAYKUR'da mevsimlik çalışan işçi sayısının 11 bin 300 olduğunu düşünürsek, kamuda çalışanların yalnızca binde 2'si geçici işçidir. Bu oldukça düşük ve çözülebilir bir orandır. Madem ki büyük bir devletiz, 11 bin 300 mevsimlik işçiye kadro veremeyecek miyiz?"

"ÇAYKUR'da işe giren bir kişinin emekli olma şansı neredeyse yoktur

28 Kasım 2022'de sözleşmeli çalışan binlerce kişi kadroya geçirilirken, ÇAYKUR işçileri bu kapsama alınmamıştır. Bu bir haksızlıktır ve giderilmelidir. Biz bu haksızlığı gidereceğiz. Geçici işçilik, doğası gereği belirli süreli çalışmadır. Ancak bir işçi her yıl çalışmaya devam ediyorsa, bu durum artık belirsiz süreli iş kapsamına girer. Mevcut yasalara göre, bir işçi 3 yıl kesintisiz sözleşmeli çalışırsa kadroya geçme hakkı kazanır. ÇAYKUR'da 6, 10 hatta 20 yıldır geçici olarak çalışan insanlar bulunmaktadır. Bu durum işin mantığına aykırıdır. Bu nedenle diyoruz ki; en az 6 ay çalışan herkes otomatik olarak kadro hakkına sahip olmalıdır. Ayrıca mevsimlik işçiler başka bir mağduriyet daha yaşamaktadır. Yılda 6 ay çalışan bu kişiler, kalan 6 ayda başka bir işte sigortalı olarak çalışamamaktadır. Bu nedenle ÇAYKUR'da işe giren bir kişinin emekli olma şansı neredeyse yoktur. Bunun yanında, mevsimlik işçiler 3 yıl içinde gerekli 600 prim gününü dolduramadıkları için işsizlik sigortasından da yararlanamamaktadır. İktidara geldiğimizde bu konular öncelikli olarak çözülecektir. Ayrıca çay üreticisini koruyacak bir çay kanunu çıkarılacaktır.

Verilen sözler tutulmazsa, biz bu sorunları çözeceğiz"

Son yayımlanan genelge ile ÇAYKUR'da çalışan 150 geçici işçiye kadro hakkı verilmiştir. Ancak bu sınırlı ve sorunlu bir uygulamadır. Her yıl verilen sözler yerine getirilmemiş, insanlar hayal kırıklığına uğratılmıştır. Bugün yine benzer vaatler dile getirilmektedir. Doğru olan şudur; insanlar işe girer, çalışır ve belirli bir süre sonra kimsenin inisiyatifine bağlı kalmadan, yasalar çerçevesinde kadroya geçer. İş güvencesi budur. Bugün yüzlerce insanın umutları ellerinden alınmaktadır. Buna rağmen 'adalet sağlandı' denmektedir. Eğer adalet buysa, söyleyecek çok sözümüz var ve bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Buradan çağrıda bulunuyoruz; şartnamedeki koşulları adil hale getirin. Yaş sınırını kaldırın. Daha önce KPSS'ye girmiş olanlardan yeniden bu şartı aramayın. Üç yıllık çalışma şartını sağlayanların kadroya geçişini gerçekleştirin. ÇAYKUR çalışanlarına da sesleniyoruz; verilen sözler tutulmazsa, biz bu sorunları çözeceğiz. Çünkü bu bizim temel anlayışımızdır."