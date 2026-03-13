CHP'den Nazilli Gençlik Kolları Başkanı ve 3 Kişinin Gözaltına Alınmasına Tepki...

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef aldığı iddia edilen afişler nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç ile üç kişi gözaltına alındı. CHP Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı Ufuk Gündoğdu, gözaltılara tepki göstererek, gençler serbest bırakılana kadar emniyet müdürlüğü karakol binası önünde "demokrasi çadırı" kuracaklarını açıkladı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüten Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç gözaltına alındı. Ayrıca ilçe yönetiminde yer aldığı öğrenilen Y.Ç., A.Ö. ve E.İ. isimli üç kişi de "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" iddialarıyla gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan dört kişi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Gözaltların ardından CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ufuk Gündoğdu, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP Nazilli İlçe Başkanı Sema Aslıhan Ökmen, ilçe yöneticileri ve gençlik kolları üyeleri de katıldı. Gündoğdu, gözaltına alınan gençler serbest bırakılana kadar emniyet önünde bekleyeceklerini belirterek, "Bugün öğle saatlerinde Nazilli Gençlik Kolları Başkanımız ve ilçe yöneticimiz gözaltına alındı ve gözaltı süreci devam ediyor. Biz Aydın İl Gençlik Kolları olarak, ilçe gençlik kolları başkanlarımızla birlikte Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Karakol önünde bir çadır kurarak genç yol arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar burada bekleyeceğiz ve dayanışma içinde sabahlayacağız" dedi.

Emniyet Müdürlüğü Karakol binası önünde "demokrasi çadırı" kurulacağını ifade eden Gündoğdu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin çağrısıyla partinin il ve ilçe örgütlerinin de Nazilli'de bir araya geleceğini söyledi. Gündoğdu, "Yarın sabah saatlerinden itibaren 17 ilçedeki ilçe başkanlarımız, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarımız ile belediye başkanlarımız Nazilli'de olacak. Tüm örgütlerimizi buradaki demokrasi mücadelesine destek vermek üzere buraya davet ediyoruz" diye konuştu.