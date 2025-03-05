CHP milletvekilleri Meclis\'te komisyonu terk etti

Yerel

Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismar Araştırma Komisyonu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Bilgi Teknolojisi ve İletişim temsilcilerini dinlemek üzere toplandı.

CHP MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ

CHP'li komisyon üyeleri Suat Özçağdaş, Nermin Yıldırım Kara, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Semra Dinçer, sadece kamu kurumlarının değil mağdur ailelerin de dinlenmesi gerektiğini belirterek ardından komisyon terk ettiler.

"ÖNERDİĞİMİZ KİMSE DİNLENMEDİ"

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, komisyon başladığında hangi kurumları davet edeceklerine yönelik çalışmalar yaptıklarını ve 100'e yakın kişi ve kurum önerdiklerini söyleyerek, "Geçen haftalarda bu isimlerin dinlenmesi için yazılı bir talepte de bulunduk. Sıla bebeğin teyzesi, Narin kızımızın babası, Alperen Enes'in babası ve annesi, İzmir'de yanarak ölen çocuklarımızın yakınları ve oraya giden personeller, yenidoğan bebeklerin mağdur aileleri gibi. Burada her hafta kamu kurumlarını dinliyoruz, bu çok kıymetli ancak komisyon nereyse her hafta merkezi hükümetin sunumlarını dinliyoruz. Bu sunumları yazılı olarak da alabilirdik. Kamu kurumları doğal olarak yasal görevleri çerçevesinde en iyi bildikleri şekilde işlerini yapıyorlar. Sorun şu; çocuklar ölmeye devam ediyor ve burada kurulma nedenimizi konuşamıyoruz. Burada mağdurların konuşulması lazım" ifadelerini kullandı.

"BİZİM KOMİSYONUMUZDAN MEDET UMAN VE SİZE ULAŞAN YÜZLERCE, BİNLERCE İNSAN VAR"

Komisyon Başkan Cengiz Aydoğdu, kurumları ortaklaşa çağırdıklarını belirterek, mağdurları dinleme talebini karşılamayacaklarını ifade etti.CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, "Bu komisyonun kurulma amacı Narin, Sıla bebek ve İzmir'de yanan beş çocuktan sonra gerçekleşti. Yani simge olan çocuklar üzerine. Bizim komisyonumuzdan medet uman ve size ulaşan yüzlerce, binlerce mağduriyet oluşturan insan belli ki bir aksaklık var. Hem yargıda hem düzende var. Bu sistemin değişmesi adına bizi umut olarak görüyorlar" dedi.