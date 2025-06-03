CHP'den Tutuklu Gençlere Destek Ziyareti - Son Dakika
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CHP'den Tutuklu Gençlere Destek Ziyareti

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03.06.2025 17:37
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CHP\'den Tutuklu Gençlere Destek Ziyareti
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CHP İzmir İl Başkanı, Aliağa Cezaevi'ndeki tutuklu gençleri ziyaret ederek özgürlük çağrısı yaptı.

(İZMİR) – CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, bayram öncesi Aliağa Cezaevi'nde tutuklu bulunan partisinin Gençlik Kolları üyelerini ziyaret etti. Gençlerin zindanlarda çürütülmeye çalışıldığını belirten Aslanoğlu, iktidara seslenerek "Gençlerden elinizi çekin ve bir an önce gençlerimizin özgürlüğüne kavuşmasını el birliği ile sağlayalım" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı, Seçim ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Avukat Ahmet Doğukan Gül, Kurban Bayramı öncesinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları'nda tutuklu bulunan CHP Kemalpaşa Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Deviren ve yönetim kurulu üyesi üç genç partiliyi ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tutuklu bulunan gençlerin yapmadıkları bir eylemle itham edilerek gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi. Aslanoğlu, "Bayram öncesi genç kardeşlerimizi ziyaret ederek bayramlarını kutlamak ve bugüne kadarki süreçle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak için buradayız. Bugüne kadar partimizin hem il başkan yardımcısı hem partili avukatlar, hukuk komisyonumuz sık sık genç kardeşlerimizi yalnız bırakmamaya çalışıyor. Maalesef ülkenin zindanlarında gençleri var. Hiç işlemedikleri suçlardan ya da katıldıkları eylemler nedeniyle ailelerinin yanında olması gereken, göz bebeğimiz, ülkenin yarını olan gençler maalesef  zindanlarda çürütülmeye çalışılıyor. Bu genç çocuklarımızın bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekir. Bu ülkeye bu kötülüğü yapanlar bir an önce bundan vazgeçmeliler. Ülkenin gençleri hepimizin onuru. Bu ülkenin geleceği, bu ülkenin değişiminin önünün açılmasının sağlayacak olan bu gençlerimiz. Her birimiz ülkenin yarınlarını onların sayesinde kurtaracağız. İktidara bir kez daha sesleniyoruz. Gençlerden elinizi çekin ve bir an önce gençlerimizin özgürlüğüne kavuşmasını el birliği ile sağlayalım" dedi.

Aslanoğlu, açıklamalarının devamında tutuklu gençlerin hayatlarında ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Daha önce hiç bu tür vakalarla karşılaşmamış olan çok genç arkadaşlarımızın tabii ki bir kapalı alana atılmalarından, bugün gördüğümüz kapalı görüşmeden sanki büyük bir suç işlemiş çocuklarımız varmış gibi davranılmasından rahatsız olduk. Gençler umutlular. Bayramdan sonra davaları görülecek inşallah ilk duruşmada da özgürlüklerine kavuşacaklar."

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Avukat Ahmet Doğukan Gül ise hukuki süreci yakından takip ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Genç arkadaşlarımız gözaltına alındıktan sonraki süreçte Kemalpaşa ilçesinde olan avukat arkadaşlarımız gerekse İzmir'in farklı ilçelerindeki avukat arkadaşlarımızla bir araya gelerek hukuki sürecin en başından beri olabildiğince dikkatli ve titiz bir şekilde takip ettik. Gerek ailelerine, gerekse de partimiz içerisindeki yetkili kişilere bu konuda bilgilendirmede bulunduk. Ancak kendileri tabii ki sonraki süreçte gözaltına alındıktan sonra tutuklama kararı verildi. Dün itibarıyla iddianameleri sunuldu, duruşma günü belli oldu. Yargılama sürecini takip ediyoruz. Temennimiz; en kısa sürede arkadaşlarımızın, ailelerine, toplumdaki yerlerine, hak ettikleri özgürlüklerine kavuşmasıdır."

Gül, açıklamasının devamında ise "Tutuklama istisnai bir durum olduğu halde cezaların alt ve üst sınırına da dikkat edilmeden sanki bir kaçma şüphesi, delil karartma şüphesi varmış gibi insanların değerlendirilerek en azından bu dosyada arkadaşlarımızın tutuklanmış olması tabii ki de doğru bir şey değil. Hukuki olarak kabul edilebilecek bir durum olduğunu düşünmüyoruz. Zaten bu noktada itirazlarımızı da yargı mercilerine sürekli olarak gerçekleştirdik, takip edeceğiz. Bu yanlış bir uygulama. Elimizden geldiğince en kısa sürede ailelerine kavuşmaları için uğraşacağız. Hukuk dışı uygulamaların karşısında geçmişte de zaten tavrımızı koymuştuk yine aynı şekilde hukuki bir şekilde hak aramaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Politika, Cezaevi, 3-sayfa, Aliağa, Yerel, İzmir, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Tutuklu Gençlere Destek Ziyareti - Son Dakika

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