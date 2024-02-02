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CHP Dikili İlçe Başkanlığı'na Adil Kırgöz Ziyareti - Son Dakika
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CHP Dikili İlçe Başkanlığı'na Adil Kırgöz Ziyareti

CHP Dikili İlçe Başkanlığı\'na Adil Kırgöz Ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda bir dönem daha Dikili Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kırgöz, destekçileriyle birlikte esnafı ziyaret ederek bol kazanç diledi.

02.02.2024 10:14  Güncelleme: 10:24
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Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda bir dönem daha Dikili Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Adil Kırgöz, CHP Dikili İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Dikili İlçe Başkanlığı, bir dönem daha Dikili Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Başkan Kırgöz'ü ağırladı. İlçe Başkanı Emre Kırlı'nın yaptığı açılış konuşması sonrasında kalabalığa seslenen Başkan Kırgöz, şunları kaydetti:

"29 Ocak akşamı partimizin en üst karar organı olan Merkez Yürütme Kurulu'muz ve Parti Meclisi'miz tarafından yeni dönem için tekrar Dikili Belediye Başkanı adaylığına layık görüldüm. Öncelikle beni bu göreve bir kez daha layık gören Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel başta olmak üzere Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi üyelerimize, bu süreçte bizlere hep destek olan il, ilçe örgütümüze ve her zaman desteğini arkamda hissettiğim saygıdeğer Dikili halkına şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum. Geçen dönem olduğu gibi yeni dönemde de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Parti'mizin şemsiyesi altında olmakla birlikte tüm Dikili'yi kucaklayan bir anlayışla yeni dönemde de herkesin başkanı olmaya devam edeceğiz. 5 yıl boyunca gecemizi gündüzümüze kattık, hep çalıştık, hep ürettik. Bu dönem ustalık dönemimiz, çok iyi hazırlandık. Hep birlikte bir olmaya birlik olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde de Cumhuriyet değerlerini sözde değil özde benimsemiş Atatürk ilke ve devrimlerini rehber edinmiş bir anlayışla Dikili için gece gündüz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz."

Buluşma sonrası Kırgöz, desteğe gelen vatandaşlarla birlikte esnafı ziyaret ederek bol kazanç diledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Dikili İlçe Başkanlığı'na Adil Kırgöz Ziyareti - Son Dakika


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