CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu - Son Dakika
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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu

CHP'nin ön seçiminde en çok oy alan CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, anjiyo oldu. Sağlık durumu iyi olan Ciravoğlu'nun tedavisi devam ediyor.

12.02.2024 16:34  Güncelleme: 16:37
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CHP'nin ön seçiminde üyelerin en çok oyunu alan CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, anjiyo oldu. Ciravoğlu, bugün Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ciravoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.

"STENT TAKILMIŞTIR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı yaptığı açıklamada, Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Şükrü Ciravoğlu öğle saatlerinde tansiyon düşüklüğü şikayetiyle Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi'ne gitmiş ve yapılan kontrol sonucunda anjiyosu yapılarak, stent takılmıştır. Sağlık durumu çok iyi olup, yarın taburcu olacak ve çalışmalarına devam edecektir. Edirneli hemşerilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Anjiyo Oldu - Son Dakika
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