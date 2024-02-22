CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi

CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi

CHP'nin ön seçimle Edirne'den Belediye Başkan adayı olan Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Yerine avukat Filiz Gencan Akın aday oldu.

22.02.2024 18:09  Güncelleme: 18:13
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CHP'nin ön seçimle Edirne'den Belediye Başkan adayı olan Şükrü Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildi. Ciravoğlu'nun yerine ön seçimde en çok 2'nci oyu alan avukat Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Edirne'de 5 Şubat'ta gerçekleştirilen ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisinin Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Ciravoğlu, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Edirne'de 5 Şubat'ta gerçekleştirilen ön seçimden ilk sırada çıkan eczacı Şükrü Ciravoğlu, partisinin Edirne Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti. Şükrü Ciravoğlu ritim bozukluğu şikayetiyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Doktorların bir süre tedavi altında kalıp ritim bozukluğu tedavisi olması gerektiğini belirttiği Ciravoğlu'nun tedavisi devam ederken adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Edirne Belediye Başkan adayı ise ön seçimde en yüksek ikinci oyu alan avukat Filiz Gencan Akın oldu.

Kaynak: ANKA

Edirne, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu Sağlık Sorunları Nedeniyle Adaylıktan Çekildi - Son Dakika
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