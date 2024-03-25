CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı: Pankartlarımız Kesiliyor - Son Dakika
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CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı: Pankartlarımız Kesiliyor

CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı: Pankartlarımız Kesiliyor

CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek açıklama yaptı. Kuru, pankartların karanlık eller tarafından kesildiğini söyleyerek, seçim çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

25.03.2024 17:24  Güncelleme: 17:35
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CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın afişlerine zarar verildiğini belirterek "Pankartlarımız karanlık eller tarafından kesiliyor. Onlar kestikçe bizler asamaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Sergen Kuru, CHP Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın'ın kesilen afişi önünde açıklama yaptı. Kuru, şunları söyledi:

"ALERJİLERİ KABARIYOR"

"Maalesef pankartlarımız her yerde karanlık eller tarafından kesiliyor. Edirne'de seçim çalışmalarımızı yürütmemize engel olmaya çalışıyorlar. Bu pankartın üzerinde 'Cumhuriyet şehri Edirne'yi korumak için geliyorum' yazıyor. Burada hiçbir siyasi partiye atfedilen bir söz yok. Buna dahi katlanamıyorlar çünkü Cumhuriyetle problemleri var. Herhangi bir cumhuriyet kelimesi geçtiği zaman alerjileri kabarıyor ve bunu kesiyorlar. Onlar kestikçe bizler asmaya devam edeceğiz. Seçim çalışmalarımızı yürütmeye devam edeceğiz. CHP Adayımız Filiz Gencan Akın'ı belediye başkanı yapana kadar durmayacağız. Cumhuriyet şehri Edirnemizi bu karanlık zihniyet, ellere bırakmayacağız. Şayet olumsuz bir sonuç olması durumunda Edirne'yi bekleyen tablo bu. Herhangi bir cumhuriyet yazısını kabul etmiyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı: Pankartlarımız Kesiliyor - Son Dakika

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