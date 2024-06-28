CHP Elazığ İl Başkanı Konteyner Tahliyesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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CHP Elazığ İl Başkanı Konteyner Tahliyesine Tepki Gösterdi

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CHP Elazığ İl Başkanı Onur Özkan, Kırklar Mahallesindeki konteyner kentte yaşayan vatandaşların tahliye talebine tepki gösterdi. Özkan, mağdur olan insanların yaz sıcağında dışarıya çıkarılamayacağını söyledi ve takipçisi olacaklarını belirtti.

28.06.2024 18:11
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(ELAZIĞ)- CHP Elazığ İl Başkanı Onur Özkan, Elazığ Valiliği tarafından 250 konteynerin bulunduğu Kırklar Mahallesindeki vatandaşlara yönelik tahliye talebine tepki gösterdi. Konteynerların bulunduğu alanda vatandaşları ziyaret eden Özkan, "Mağdur olan insanların yaz sıcağında dışarıya çıkarılamayacağını söyledik yine biz takipçisi olacağız" dedi.

CHP Elazığ İl Başkanı Onur Özkan, Kırklar Mahallesi'ndeki konteyner kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek haklarında Valilik tarafından verilen tahliye talebine tepki gösterdi. Özkan, Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Vali yardımcıları ile görüşerek mağduriyetin giderilmesi ile ilgili istişarelerde bulunduğunu belirtti. Özkan, şunları söyledi:

"Vali Bey ve yardımcılarının yapmış olduğu açıklamada doğruluk payı var mı yüzde yüz var. Şu an burada aslında ihtiyaç sahibi olmayıp burayı depo olarak kullanan insanlar var. Geri kalan insanlar hakkında hem biz parti olarak hem şehrin milletvekili olarak Gürsel Bey, sizlerin mağdur olmaması yaz sıcağında veya kış soğuğunda fark etmeksizin sizlerin mağduriyeti giderilmeden buradan çıkarılmamanız için Valilikle görüştük. Valilikte bize söz verdi, çalışma yapılacağını söyledi ama biz sizin bu mağduriyetinizin her türlü takibinde olacağız. Yine bundan bir sonuç alındığında da ben gelip size gerekli olan açıklamayı yapacağım. Bizim size söylemek istediğimiz şey şu gerçekten mağdur olan herkesin yanında olacağız. Hem Vali hem de vali yardımcıları bu ayrımı yapacaklardır. Mağdur olan insanların yaz sıcağında dışarıya çıkarılamayacağını söyledik yine biz takipçisi olacağız. Yine pazartesi günü bunun takipçisi olacağız ve gelip sizinle orada konuşacağız dediysek bunun sonunda da yine buraya gelip biz bilgilendireceğiz."

Kaynak: ANKA

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