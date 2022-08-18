Gürsel Erol Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne Yapılan Bombalı Saldırının 6. Yıl Dönümünde Terörü Kınadı

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlenen bombalı saldırının 6. yıl dönümünde terörü lanetleyerek birlik beraberlik mesajı verdi.

18 Ağustos 2016 tarihinde Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne teröristlerce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, saldırı sonucunda 3 polis memuru şehit olmuş, 251 kişi de yaralanmıştı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, saldırının 6. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. Erol, şöyle dedi:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ VAR OLDUĞU SÜRECE NE TERÖR ÖRGÜTLERİNE NE DE TERÖRİSTLERE HİÇBİR ZAMAN BOYUN EĞMEYECEKTİR"

"Bugün Elazığ tarihimiz için önemli bir gün. Hepimizin hatırlayacağı gibi 18 Ağustos 2016 yılında hain terör örgütünün Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'ne saldırısı sonrası polis memurlarımızdan şehitlerimiz ve sivil halkımızdan yaralılarımız olmuştu. Bugün ben anlamlı günü unutmadan Elazığ kamuoyunun unutmaması için bir hatırlatma yapmak adına bu açıklamayı yapıyorum. Şehitlerimizi saygı ile anıyorum. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece ne terör örgütlerine ne de teröristlere hiçbir zaman boyun eğmeyecektir. Cumhuriyetimizin, devletimizin vatanımızın, milletimizin birliği ve beraberliğini bozamayacaklardır. Teröre karşı lanet duygularımı bu vesile ile tekrar gündeme getiriyor, tüm Elazığlı hemşerilerimi sevgi ve saygı ile selamlıyorum"