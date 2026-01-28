CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, Fatma Şahin'e Seslendi: Sizler Villalarınızda Oturup Devasa Kongre Merkezleri Projelendirirken, Bu Çocuklar Aç Yatıyor

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde 5'i çocuk, 7 kişilik Savaş ailesinin tek odalı evini ziyaret etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e seslenen Açar, "Sizler villalarınızda oturup devasa kongre merkezleri projelendirirken, bu çocuklar aç yatıyor. Bu vebalin altından kalkamazsınız. Acilen sosyal hizmetleri harekete geçirin" dedi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, Şahinbey İlçe Başkanı Zeki Gürsel ve beraberindeki heyet, Şahinbey ilçesine bağlı Yukarıbayır Mahallesi'nde zorlu şartlarda yaşayan Savaş ailesini ziyaret etti.

Yaşları 6 ile 14 arasında değişen 5 çocuk, 80 yaşındaki büyükbabaları Haydar Savaş ve 75 yaşındaki babaanneleri Nigar Savaş ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Savaş ailesinin bir çocuğunun böbrek nakli nedeniyle hastanede tedavi gördüğü; diğer çocukların ise beslenme çantası dahi olmadan okula gittiği öğrenildi.

"Beslenmesi olmayan bir çocuk dersine nasıl odaklanabilir"

Kent yöneticilerine seslenen Açar, "Bir metropolün göbeğinde böyle bir yaşam kabul edilemez. Sosyal belediyecilik, forma, ayakkabı ya da tablet dağıtmaktan ibaret değildir. Asıl öncelik, sabah 07.00'de okula giden bir çocuğun saat 14.00'e kadar aç kalmamasını sağlamaktır. Beslenmesi olmayan bir çocuk dersine nasıl odaklanabilir" diye sordu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin bütçe planlamasını eleştiren Açar, 2 milyar 750 milyon liralık kültür merkezi projesine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Valilik, kaymakamlık ve belediyeler ekipler kurup sokak sokak tarama yapmalı"

"Şehirde zaten kültür merkezleri varken, insanlar bir göz odada barınma ve gıda sorunu yaşarken bu kadar büyük bir bütçeyi lüks projelere ayırmak Allah'tan reva mıdır? Belediyelerin mali yapısı güçlü. Gelin bu gücü lüks binalara değil, ihtiyacı olan ailelere harcayalım. Türkiye'ye örnek bir model olalım. İnsanlar kurumlara ulaşamayabilir. Valilik, kaymakamlık ve belediyeler ekipler kurup sokak sokak tarama yapmalı; kimsesizlerin kimsesi olmalıdır."

Açar Fatma Şahin'e de, "Sizler villalarınızda oturup devasa kongre merkezleri projelendirirken, bu çocuklar aç yatıyor. Bu vebalin altından kalkamazsınız. Acilen sosyal hizmetleri harekete geçirin" sözleriyle seslendi.