CHP Gaziantep İl Başkanı Açar'dan, Fatma Şahin'e: "Bakanların Gadasını Alacağınıza Okula Aç Giden Çocukların Gıdasına Bakın"

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, "Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, Gaziantep'e gelen bakanlara, 'Sizin gadanızı alırım' diyor. Bakanların gadasını alacağınıza okula aç giden çocukların gıdasına bakın. Bu şehirde insanlar tek bir odada yaşamaya mahkum edilirken, yöneticilerin konforlu makam koltuklarında oturması vicdana sığmaz" dedi.

İl Başkanı Açar, 25 gün önce tek odalı bir evde zorlu koşullarda yaşam mücadelesi veren Savaş ailesini, yeni evlerinde ziyaret etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önüne, Yukarıbayır semtindeki yoksulluğun ve çaresizliğin fotoğrafını koyduklarını belirten Açar, şöyle konuştu:

"AKP, siyaseti fakir, ticareti zengin ile yapan ve umudunu yitiren insanları terk eden bir parti olduğunu, Savaş ailesini görmezden gelerek bir kez daha ortaya koymuştur. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin, Gaziantep'e gelen bakanlara, 'Sizin gadanızı alırım' yani dertlerinizi, acılarınızı, kederlerinizi ben sırtlarım yeter ki siz üzülmeyin' diyor. Gadası alınması gerekenler binlerce yoksul aile, çaresiz ve umutsuz halk yığınlarıdır. Onların çaresizliği sizin politikalarınızın eserdir. Bakanların gadasını alacağınıza okula aç giden çocukların gıdasına bakın."

Biri böbrek nakli olmuş, yaşları 6 ile 14 arasında değişen 5 çocuğa bakan 80 yaşındaki büyükbaba Haydar Savaş ve 75 yaşındaki babaanne Nigar Savaş'a reva görülen çaresizliğin metropol bir kente yakışmadığını, sosyal devlet-sosyal belediyecilik anlayışının lafta kaldığını dile getiren Açar, "Kentin varoşlarında tenceresi kaynamayan evlerin, yatağa aç giren çocukların, beslenme çantalarına kuru ekmek bile koyamayan öğrencilerin, işsiz babaların, olduğunu ifade etmiştik. Kent yöneticilerine bir çağrıda bulunarak zor koşullarda yaşayan ailelerin taranması ve ihtiyaçlarının giderilmesi gerektiği konusunda net bir mesaj vermiştik. Ancak, tek odalı bir evde, yaşamaya mahkum edilen 7 canımıza, çocuklarımıza, vatandaşlarımıza kimse el uzatmadı. Bu bir umursamazlık, görmezden gelme, haksızlıktır" değerlendirmesini yaptı.

"Zengin iftar menülü salonlardan çıkarak, insanların yaşadıkları perişanlığı yerinde görün"

Savaş ailesi gibi devletten şefkat eli bekleyen aileleri yok sayanlara seslenmek istediğini kaydeden Acar, şunları kaydetti:

"Sayın yetkililer, bu koltuklar sizin değil, halkın sizlere verdikleri koltuklardır. Buraya oturunca halkla bağınızı kesmeyin. Bu şehirde insanlar tek bir odada yaşamaya mahkum edilirken, yöneticilerin konforlu makam koltuklarında oturması vicdana sığmaz. Tam tersi halka daha yakın olun. Manevi günlerin içinden geçtiğimiz şu zamanlarda bir çorbaya muhtaç binlerce aile var ama sizlerin umurunda bile değil. Belki siz, bu ailemizi görmek istemediniz ama biz, gücümüz ve imkanlarımız içinde yaşamlarına biraz dokunmak için elimizden geleni yaptık. Yoksulluk, şahısların bireysel çabaları ile tersine dönmez. Bunu devlet ve yerel yönetimler sosyal politikalar ile yapar. Zengin iftar menülü salonlardan, ışıltılı odalarınızdan çıkarak, kentin unutulmuş sokaklarındaki insanların yaşadıkları perişanlığı yerinde görün."