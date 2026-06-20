CHP Gaziantep'te Tepkiler Sürüyor - Son Dakika
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CHP Gaziantep'te Tepkiler Sürüyor

20.06.2026 03:46
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CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun Gaziantep il yönetimini görevden almasına tepki var.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından mevcut il yönetiminin görevden alınarak yeni görevlendirmelerin yapılmasının ardından Gaziantep'te tepkiler sürüyor. Karar öncesinde CHP Gaziantep İl Başkanlığı görevini yürüten Vakkas Açar, parti il binasında açıklama yaptı.

Gaziantep'teki 28 bin üyenin iradesiyle seçilmiş yönetimin görevden alınmasına ilişkin gönderilen yazıyı kabul etmediklerini belirten Açar, söz konusu kararın parti tüzüğüne ve iç hukukuna aykırı olduğunu savundu.

Açar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli Gaziantep Cumhuriyet Halk Partili ailem, bugün saat 17.00 itibarıyla hem tüzüğümüze ne de iç hukukumuza uymayan, zırva hukuklarla oluşturdukları MYK tarafından Gaziantep'in 28 bin üyesinin iradesiyle, delegeleriyle seçilmiş il yönetimimizin, il başkanlığımızın ve disiplin kurulu üyelerimizin görevden alınma yazısı tarafımıza gönderilmiştir."

Biz ne tüzüğümüze uyan ne de iç hukukumuza uyan o MYK'yı da, bize göndermiş oldukları bu yazıyı da tanımıyoruz. Ben burada bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. Buradaki amaçlarının kardeşi kardeşe kırdırmak olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bu tutumunuzdan vazgeçin. ya derhal 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayı toplayın ya da bu tür işlerden vazgeçin. Biz sizin oluşturduğunuz ne MYK'yı ne de gönderdiğiniz bu kararı tanımıyoruz.

Bütün kamuoyunda sizin gönderdiğiniz bu kararı yok sayıyoruz. Tüzüğün genel hükümlerine göre bu gönderdiğiniz evrak yok hükmündedir. Bunun gideceği yer çöptür. Bunu herkes böyle bilsin.

Cumhuriyet Halk Partisi il başkanıyla, ilçe başkanlarıyla, gençlik kollarıyla, kadın kollarıyla, meclis üyeleriyle baba ocağındadır. Sonuna kadar baba ocağına sahip çıkacaktır."

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun Gaziantep'te mevcut il yönetimini görevden alarak yeni görevlendirmeler yapmasının ardından parti içinde tartışmalar sürerken, görevden alınan yönetim alınan kararların parti tüzüğüne aykırı olduğunu savunarak kararlara tepki göstermeyi sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Gaziantep'te Tepkiler Sürüyor - Son Dakika

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