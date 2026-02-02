CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz'dan Gmis'e Ziyaret: "Chp, Ttk'da Madencinin ve Sendikanın Yanında"

(ZONGULDAK) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile bir araya geldi.

Yavuzyılmaz'a ziyarette CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ve parti yöneticileri eşlik etti. Ziyarette GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil'in yanı sıra Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şube Başkanı Aysel Yaman Kocabaş ve şube yöneticileri de hazır bulundu.

Ziyarette, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri tarafından verilen iş durdurma kararının ardından yaşanan gelişmeler ele alındı. GMİS Genel Başkanı Yeşil, süreçle ilgili Yavuzyılmaz'a bilgi verdi.

Yeşil, TTK'nın yalnızca Zonguldak için değil, Türkiye açısından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin her zaman öncelikleri olduğunu, eksiklerin bir an önce giderilmesi gerektiğini söyledi. Üretimi güvenli şekilde sürdürerek ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Yeşil, müfettiş ve bilirkişi raporlarının ardından sürecin devam ettiğini, TTK yönetiminin "kontrollü mühür sökme" kapsamında çalışma yürüttüğünü ve gerekli evrakların teslim edileceğini kaydetti.

Kamuoyunda TTK'nın özelleştirileceği yönünde oluşan endişelere de değinen Yeşil, bu durumun sendika ve çalışanlar açısından kaygı verici olduğunu dile getirdi. Yeşil, kurumun 200 yılı aşkın geçmişi bulunduğunu hatırlatarak, TTK'nın yeniden güçlendirilmesi, üretimin artırılması ve istihdamın yükseltilmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

TTK'nın kapatılmasına ya da özelleştirilmesine karşı olduklarını vurgulayan Yeşil, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak'ındır, Türkiye'nindir. İş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınarak bu kurumun yaşatılması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz ise TTK'da yaşanan sürecin madencileri, ailelerini, sendikayı ve Zonguldak halkını doğrudan etkilediğini belirterek, durum değerlendirmesi yapmak amacıyla sendikayı ziyaret ettiklerini söyledi.

Partisinin her koşulda sendikanın ve madencilerin yanında olduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eksikliklerin, mevzuat tartışmalarının ve yargı süreçlerinin dikkatle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Üretimin durmasının TTK'nın fiilen kapatılmasıyla aynı sonucu doğurduğunu kaydeden Yavuzyılmaz, bu tabloya yol açan nedenlerin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti. Yavuzyılmaz, sürecin bilimsel, yasal ve sağlıklı şekilde aşılması için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.