CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi'ni Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi\'ni Ziyaret Etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaret sırasında Beyoğlu'ndaki projeler değerlendirildi.

07.12.2024 13:01  Güncelleme: 13:08
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret etti. Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi Başkanlık Binası 6.Daire'yi gezen Başkan Özel daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile makamında bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Beyoğlu Belediyesi'ni ziyaret etti. Beyoğlu Belediyesi'nin tarihi Başkanlık Binası 6.Daire'yi gezen Başkan Özel daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile makamında bir araya geldi. Beyoğlu'nda hayata geçirilen projelerin değerlendirildiği ziyarete CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı.

Özel İstiklal Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve beraberindeki heyetle birlikte İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulunan CHP lideri Özgür Özel esnaf ve vatandaşlarla da sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Özel, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşları da geri çevirmedi.

"Beyoğlu Belediyesi iyi bir ivme yakalamış görünüyor"

Beyoğlu'nda yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Başkan Özgür Özel, "Okul Sebili projesini, bütün belediye başkanlarımıza İnan başkan böyle bir şey yaptı diyerek söylüyoruz. Hepsi de yapıyor ve çok olumlu reaksiyonlar alıyoruz. Emekli Evinize de gelmiştik. İzlenimler çok hoştu. Zaten yapılan altı aylık ölçümlerde de Beyoğlu Belediyesi iyi bir ivme yakalamış görünüyor" dedi.

"Beyoğlu sosyal demokrat bir yönetimi hak ediyor"

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bütün vatandaşlarımıza eşit şekilde hizmet ediyoruz. Daha çok sosyal belediyecilik odaklı gidiyoruz. Çünkü vatandaş ciddi bir ekonomik kriz geçiriyor ve şuan bize destek olun diyor. İnşallah Beyoğlu'ndaki hizmetlerimizle burası da CHP'nin bir kalesi olsun istiyoruz. Çünkü Beyoğlu sosyal demokrat bir yönetimi hak ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beyoğlu Belediyesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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