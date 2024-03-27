CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den Şükrü Genç\'e çağrı

Sarıyer'de halka seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şu anda Şükrü Genç'e buradan son çağrımdır. Aradım, yapma büyüğümüzsün dedim. Gel Genel Merkez'de birlikte çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son dört güne. Kapıda AK Parti tehlikesi. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin. Pazartesi günü gelirim rozetini kendim takarım. Biz kazandıktan sonra partiye dönmek istersin kusura bakma affedemeyiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel seçim çalışmaları kapsamında Sarıyerlilere seslendi. CHP yönetimi ile anlaşamayıp Bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı olan Şükrü Genç için, "Bir kişinin partili olduğu göreve geldiği gün değil görevden gittiği gün belli olur" diye konuşan Özgür Özel, "Şimdi bazıları diyor ki ben yıllarca bu partinin adayı oldum. Çok iyi. Hadi o zaman gençleşme zamanı. Hadi o zaman değişim zamanı. Hadi bakalım. Sen tecrübeni başka tarafa akıt. Gel burada yeni bir heyecanı başlatalım. Olmaz. Ben partinin adayıysam, partideyim. Yoksa karşıdayım. Ben rozeti çıkarırım. Çekmeceye atarım. Bir de diyormuş ki ben de partiliyim. Sonra partiye geri gelirim. Bakın genel başkan olarak söylüyorum. Ben aday olayım. Seçilirsem geri geleyim. Bak şu anda CHP'nin adayının karşısında adaylaştığınız için AK Parti'nin gelme tehlikesi var. Hem bu riski oluşturacaksın hem günü gelince partiye döneceğim diyeceksin, yok öyle. Şu anda Şükrü Genç'e buradan son çağrımdır. Partinin Genel Başkanı olarak geçmişte aradım yapma başkanım dedim, aradım, yapma büyüğümüzsün dedim. Gel Genel Merkez'de birlikte çalışalım dedim. Şimdi iş geldi son dört güne. Kapıda AK Parti tehlikesi. Kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor. Eğer gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın. Çekilirsin. Pazartesi günü gelirim. rozetimi kendim takarım. Yok şimdi çekilmedin. Pazarı getirdin. Bize korkulu rüyayı gördürttün. Pazar günü seçimi kazandık. Ondan sonra döneyim. Yok. Affedemeyiz. Affedemeyiz, affedemeyiz" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Şükrü Genç'e çağrı - Son Dakika
Türkiye'de evlerde en çok tercih edilen bulaşık deterjanı markalarından Fairy, ürünleri ile sunduğu değeri, oluşturduğu sosyal faydalarla daha da artırıyor.
Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında esnaflarla bir araya gelmeye devam ediyor. Hunat Çarşısı ve mahalle esnafını ziyaret eden Başkan Palancıoğlu, yeni dönem için desteklerini istedi ve esnaflarla iş birliğini güçlendirmeye önem verdiklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız ile birlikte Kazancılar Çarşısı esnafı ile buluştu. Başkan Büyükkılıç, esnaf ziyaretinde durmak yok, koşmaya devam mesajı verdi ve insan ve hizmet odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak'ta katıldığı iftar programında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini eleştirerek, bu sistemin herkesi pişman ettiğini söyledi. Akşener ayrıca, İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ün önde olduğunu belirtti.
AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son seçiminde Karabük'ü zaferine eklemek için gayret etmeleri gerektiğini söyledi. Karabük'te değişim ve dönüşüm ihtiyacının olduğunu vurgulayan Keskinkılıç, Karabük'ün deprem tehdidi altında olduğunu belirtti ve Karabük Belediyesi'nde değişim gerektiğini ifade etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Düziçi ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında, yapılmamış hizmetleri yapacaklarını ve halkın yüzünü güldüreceklerini belirtti. Ayrıca, öğretmenlere destek verdiklerini ve emeklilerin alım gücünün düştüğünü ifade etti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece boyunca Rusya topraklarına yönelik insansız hava araçları ve roketlerle saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Hava savunma sistemleri tarafından düşürülen 35 İHA'nın yanı sıra, roket saldırıları da engellendi. Krasnodar'da ise petrol rafinerisine yapılan saldırı girişimi etkisiz hale getirildi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye Düziçin'de emeklilere hitap ederek, AKP iktidarı döneminde emekli maaşlarının düştüğünü ve kaybedilen hakların seçim sandığında aranması gerektiğini söyledi. Ayrıca, altın madeni tehlikesine karşı mücadele edeceklerini ve öğretmenlere destek verdiklerini belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Son seçimim' açıklamasına destek vererek, 'Ayrılamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz' dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 2024-2029 Proje Tanıtım Toplantısı'nda kentsel dönüşüme ilişkin, AKP Adayı'nı hedef aldı. Ergin, Ayvalık'ı şehir dışına çıkaracaklarını ve buraları devlete kalacağını söyleyerek yerinde dönüşümü savundu.
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete, Türkiye'de 65 yaş üstü nüfusun gelecek yıl 9,5 milyonu aşmasının beklendiğini belirtti. Özmete, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023'te yüzde 10,2'ye çıkarak Cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneyi gördüğünü ifade etti. Yaşlanan nüfusun toplumun hemen hemen tüm sektörlerini etkilediğini vurgulayan Özmete, yaşlıların ve ailelerinin desteklenmesi için sağlık ve sosyal bakımın bütünleşik olarak planlanması ve yürütülmesi gerektiğini söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yerel seçim çalışmaları kapsamında Niğde ve Nevşehir'de vatandaşlarla buluşarak çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Gürer, tarımın plansız ve öngörüsüz yönetilmesinin ürünlere yüksek fiyat olarak yansıdığını belirtti. Ayrıca, yerel yönetimlerde tarımın desteklenmesi gerektiğini vurguladı.
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