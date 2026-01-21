CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze namazına katıldı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da cenaze namazına katıldı

21.01.2026 14:32  Güncelleme: 14:40
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da, CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı Meliha Nalan Can'ın vefat eden eşi Neşet Can'ın cenaze namazına katıldı. Cenazeye birçok siyasi figür ve vatandaş da iştirak etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da CHP Manisa İl Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Manisa Eczacı Odası Başkanı Meliha Nalan Can'ın 76 yaşında vefat eden eşi Neşet Can'ın cenaze namazına katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel yoğun programı arasında partisinin Manisa İl Başkan Yardımcısı Meliha Nalan Can'ın 76 yaşında vefat eden eşi Neşet Can'ın cenaze törenine katıldı. Aynı anda Neşet Can ve Havva Kılınç isimli vatandaşların Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, eski bakanlardan Rıza Akçalı, Manisa Belediyesinin eski başkanlarından Bülent Kar, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Neşet Can Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanına, Havva Kılınç ise Kırtık Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Neşet Can'ın tabutunun yanı sıra Manisalı esnaf Önder Kılınç'ın vefat eden annesi Havva Kılınç'ın da cenaze namazını kılarak tabutunu taşıdı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Özgür Özel, Manisa, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
