Ortaca'da CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesine Tepki, Özgür Özel'e Destek

(MUĞLA) - CHP'nin 38. Olağan Genel Kurulu'na ilişkin "mutlak butlan" kararı sonrasında parti genel merkezine polis müdahalesi Muğla'nın Ortaca ilçesinde protesto edildi. CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, "Ben de sizler gibi genel merkeze zorla girilmesini televizyondan izledim. Gerçekten beynimden vurulmuşa döndüm. Böyle bir düşmanlık olmaz. Bu ne koltuk hırsı?" dedi.

Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, eski CHP Muğla milletvekili Ali Arslan ile CHP, Emek Partisi, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri CHP Ortaca İlçe Başkanlığı önünde toplandı.

