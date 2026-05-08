CHP'li Rızvanoğlu: Karadeniz'i Sömürge Alanı Gibi Görüyorlar

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) - CHP heyeti, "Maden ruhsatlarıyla kuşatılan Karadeniz'de halkımızın yanındayız" sloganıyla başlattığı saha ziyaretleri kapsamında Giresun'un Tirebolu ilçesinde yurttaşlarla buluştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "AK Parti Karadeniz'i bir sömürge alanı gibi görüyor. Biz buna 'Öyle yağma yok' diyoruz. Karadeniz Karadenizlilerindir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Maden ruhsatlarıyla kuşatılan Karadeniz'de halkımızın yanındayız" sloganıyla başlattığı saha ziyaretleri kapsamında CHP heyeti, Giresun'un Tirebolu ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi.

Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de çok sayıda köy, yayla, mera ve orman alanının maden arama ruhsatlarına açılması ile bölgede süren madencilik faaliyetlerinin yol açtığı çevre kirliliğine karşı yurttaşların tepkilerini yerinde dinlemek amacıyla düzenlenen program kapsamında CHP heyeti, Tirebolu İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Ordu Milletvekili Seyit Torun, İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Parti Meclisi Üyesi Kübra Gökdemir, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Ordu İl Başkanı Bülent Akdemir, CHP'li belediye başkanları, il ve ilçe örgütü mensupları ile yurttaşlar katıldı.

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, burada yaptığı konuşmada, yurttaşların sürdürdüğü mücadeleye teşekkür ederek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun selamlarını iletti.

Rızvanoğlu, Karadeniz'in yoğun biçimde maden ruhsatlarıyla kuşatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bugün niye biz buradayız? Sekü'den Dereli'ye kadar bu mücadeleyi niye veriyoruz? Çünkü maalesef bir AK Parti faciasıyla karşı karşıyayız. Para bitti, gözlerini sizin arazilerinize, sizin tarım yerlerinize, sizin ormanlarınıza, sizin evlerinize diktiler; 'Burayı da maden yapacağım' diyorlar. Gözleri dönmüş insanlara yapacak hiçbir şey yok. Bu şehrin yüzde 85'i maden ruhsatlı. Allah'tan korkun."

AK Parti Karadeniz'i bir sömürge alanı gibi görüyor. Eskiden Batı Afrika'ya gidip orayı sömürge yaparlardı; AK Parti de bugün Karadeniz'e geldi, Bulgaristan sınırından Gürcistan sınırına kadar 'Ben burayı sömürge yapıyorum' diyor. Buradaki vatandaş nereye giderse gitsin, ben buradan cebimi dolduracağım, yandaşımın cebini dolduracağım, şirketlere kazandıracağım diyor. Biz ne diyoruz? Öyle yağma yok diyoruz. Biz buradayız, Karadenizliler burada. Karadeniz Karadenizlilerindir diyoruz.

Onlar 'Alın ceketinizi gidin, nereye giderseniz gidin' diyor. Burası çiftçi memleketi, fındık memleketi. Bu kadar insan nereye gidecek? Büyükşehirde nasıl geçinecek? İnsanlar neden anasının, babasının, dedesinin toprağını bırakıp gitsin?

Biz bu kara düzene 'Hayır' diyoruz. Burada sadece yandaşlar kazanıyor. AK Parti dönüp bizim toprağımıza, sizin toprağınıza bakmıyor. Gelecek nesiller ne olacak, umurlarında bile değil. Onların tek umurunda olan yandaşlarının kasasıdır. Buraya planlanan madenler gelirse Giresun boşalır. Buradaki herkes sürgüne gitmek zorunda kalır. O yüzden bu haklı mücadelenizde Cumhuriyet Halk Partisi olarak yanınızdayız. Her zaman buradayız, birlikteyiz."

Rızvanoğlu, doğayı, suyu, toprağı ve yaşam alanlarını tehdit eden vahşi madenciliğe karşı halkla birlikte mücadele edeceklerini vurguladı.

CHP heyeti, Tirebolu'daki basın açıklamasının ardından bölgede başlatılan madencilik faaliyetlerine karşı tepkilerini sürdüren yöre halkını dinlemek üzere Sekü Köyü'ne hareket etti.