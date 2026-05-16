CHP Heyeti Ardanuç'ta Ziyaretlerde Bulundu

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Ardanuç ilçesinde saha çalışması yapan CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Artvin İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, Artvin İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ardanuç Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Kooperatifi ile Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

CHP'nin saha çalışmaları çerçevesinde, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Artvin İl Başkanı Orhan Atan ve CHP Ardanuç İlçe Başkanı Erol Uygur, Ardanuç'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Heyet, üretici birlikleri, esnaf odası ve Muhtarlar Derneği temsilcileriyle bir araya gelerek sorun ve talepleri dinledi.

Ziyaretlerde ekonomik koşullar, kredi yetersizlikleri ve artan maliyetlerin üretici ile esnaf üzerindeki etkileri gündeme geldi. Özellikle hayvancılık sektöründe yaşanan maliyet artışları ve finansmana erişim sorunlarına işaret edildi.

Artvin İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Azam Demirci yaptığı açıklamada hayvancılığa verilen kredi limitlerinin yükselmesini talep etti. Verilen kredilerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olduğunu vurgulayan Demirci, faizli para almak durumuda kaldıklarını ifade etti. Üretim yapmakta zorlandıklarını aktaran Demirci, "Biz üreticiyiz, üretmediğimiz müddetçe yaşam olmaz." dedi.

CHP'li Yıldızlı, Demirci'ye "Hayvancılıkta daralma var mı? Durum nedir?" sorusunu yöneltti. Demirci ise soruyu şu sözlerle yanıtladı, "Bizim projelerimiz var. Diğer illere nazaran biz iyiyiz. Birlik olarak projeler üzerinden vatandaş para alıyor ve hayvancılığı iyi yapıyor. Bu ıslah projeleri, halk arasındaki adıyla, hayvancılığımızı artırdı ve gelişmemizi sağladı. Köylü olduk ama üretici olamadık. Üretici nedir? Hayvan sayısı fazla olacak ki masrafını kurtarsın. Şimdi üç ineğin peşinden bir kişi geliyor. Çoban tutsan olmuyor, kendin baksan yetişemiyorsun. Ama üretici olsa, 150–200 hayvanımız olsa çoban da tutabiliyorum, masraf da düşüyor. Eğitim lazım. Yani üretici olmamız lazım. Üretici olmadığımız müddetçe hayvancılık yapma şansımız yok. Krediler hayvancılığa düzgün kullanılsa ihya oluruz. Adam hayvanı alıyor, üç ay sonra hayvan ortada yok. Bunun kontrolü yapılmalı."

Heyet daha sonra Ardanuç Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifini ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Fuat Salan, kredi limitlerinin yetersiz olduğunu belirterek özellikle kamyoncu esnafının verilen kredilerle ihtiyaçlarını karşılayamadığını, 600 bin liraya düşen limitlerin borçların ödenmesini zorlaştırdığını söyledi.

Muhtarlar Derneğini ziyaretinde konuşan, Ardanuç Muhtarlar Derneği Başkanı Ensafi Yılmaz şunları söyledi:

"Köylerin en büyük sorun yol sorunu. Şantiyemizde yeterli iş makinesi yok. Bir greyder var ama personel yetersiz. Köylerde kanal açılacak, su hattı patlamış ama ekip yok. Geçen yıl paramızla iş makinesi aldık ama hala gelmedi, Artvin'de bekliyor deniliyor. Operatör yok deniyor. Köyler hizmet bekliyor. Biz operatör de buluruz ama iş yapılamıyor. Liyakatli operatör arıyoruz deniyor ama işler aksıyor."

CHP'li Yıldızlı, Yılmaz'ın iddiaları üzerine, "Gerçekten çok ilginç bir tablo. Ardanuç'ta muhtarlarımız iş makinesi almış ancak Özel İdare'den liyakatli operatör bekleniyor. Operatör bulunursa Ardanuç'un köyleri hizmet görecek." dedi.