CHP Heyeti, Vali Gül'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

CHP Heyeti, Vali Gül'ü Ziyaret Etti

CHP heyeti, İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşerek eylemcileri uyardı ve açıklamalar yaptı.

24.03.2025 21:21
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CHP heyetinden İstanbul Valisi Gül'e ziyaret

İSTANBUL - Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyet, İstanbul Valisi Davut Gül'ü ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Suat Özçağdaş, Deniz Yavuzyılmaz ve Sevgi Kılıç ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP İl Başkanı Çelik, "Biz bütün eylemcileri uyarıyoruz. Asla o eylemciler içerisinde cami duvarının orada bir negatif davranışa gidecek bir kimse yok. Onu yapanlar provokatördür. Cami duvarına çıkıp bir şey içen ya da o duvarın yanında durup bir şey yapan provokatördür. Özellikle, kasten yapılmış ve yaptırılmıştır. Eylemcilerin hiçbiri camiye öyle bir şey yapmaz" dedi.

Çelik, "Saraçhane Meydanı'nda olacağız ve başka gruplar da cami içerisinde iftar programı çağrısı yaptı. Şimdi bunun üzerine biz İstanbul Valisi ile görüşmeye geldik. Çağrıyı yapan grupların kimler olduğunu bilmiyoruz ve tanımıyoruz. Birtakım anonim hesaplar üzerinden bu çağrılar yapıldı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Heyeti, Vali Gül'ü Ziyaret Etti - Son Dakika

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