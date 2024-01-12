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CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti

CHP İncirliova belediye başkan adayı Osman Gökmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, İncirliova'da gerçekleştirilecek projeler ele alındı ve Gökmen, Çerçioğlu'nu çalışmalarından dolayı kutladı. Çerçioğlu ise nazik ziyaret için teşekkür etti ve İncirliova'da birçok başarılı çalışma yapacaklarını vurguladı.

CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, Özlem Çerçioğlu\'nu ziyaret etti
12.01.2024 - 16:41,
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İncirliova belediye başkan adayı Osman Gökmen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, önümüzdeki dönemde İncirliova'da gerçekleştirilecek projeler ele alındı. Ziyarette Gökmen, Çerçioğlu'nu İncirliova'da ve Aydın genelinde gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı kutladı. Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için teşekkür ettiği Gökmen'le İncirliova'da birçok başarılı çalışmaya imza atacaklarının altını çizdi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen, Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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