CHP Isparta'da Kriz: Yönetim Görevden Alındı - Son Dakika
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CHP Isparta'da Kriz: Yönetim Görevden Alındı

16.07.2026 21:29
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CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, görevden alma kararını örgütün iradesine karşı olarak nitelendirdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Genel Merkezi'nin kararıyla Isparta İl ve Merkez İlçe yönetimlerinin görevden alınmasının ardından konuşan CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, kararın örgütün iradesine yönelik olduğunu savunarak, "Burayı terk etmiyoruz. Mücadelemizi örgütümüz ve halkımızla birlikte sürdüreceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) "mutlak butlan" süreci kapsamında Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve il yönetiminin görevden alınmasının ardından, il başkanlığı görevine Ahmet Tunçbilek atandı.

Görevden alınmasının ardından CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca, parti binasında basın açıklaması yaptı. Karaca, alınan kararın yalnızca yöneticilere değil, örgütün demokratik iradesine yönelik olduğunu öne sürerek görevden alma kararına tepki gösterdi.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) toplantısında aralarında Isparta'nın da bulunduğu 8 ilde il ve merkez ilçe yönetimlerinin feshedilmesine karar verildi. Kararla birlikte CHP Isparta İl Başkanı Hasan Karaca ve il yönetimi ile CHP Merkez İlçe Başkanı Birtan Takmaz ve yönetimlerinin görevleri sona erdi. Edinilen bilgilere göre, CHP Isparta İl Başkanlığı görevine Ahmet Tunçbilek'in getirildiği öğrenildi.

"BU KARAR ÖRGÜTÜMÜZÜN İRADESİNE YÖNELİKTİR"


Görevden alma kararının ardından açıklama yapan Hasan Karaca, kararın örgütün demokratik tercihine karşı alındığını savundu.
Karaca, "Bugün mutlak butlan yönetimi tarafından il başkanlığımız ve merkez ilçe başkanlığımız yönetimleriyle birlikte görevden alınmıştır. Şunun bilinmesini isterim ki bu karar yalnızca şahsımıza yönelik değil. Bu karar örgütümüzün iradesine, üyelerimizin emeğine ve demokratik tercihe yöneliktir." dedi.

"SEÇİMLE GELEMEYENLERİ TANIMIYORUZ"


Karaca, "Seçimle bu yönetimlere gelemeyen insanlar atamayla bu yönetimlere gelmeye çalışıyor. Burada hem üyelerimizin hem delegelerimizin iradesi yok sayılıyor. Seçimle gelemeyen hiçbir kimseyi burada tanımadığımızı da özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"


Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'e destek vermeyi sürdüreceklerini belirten Karaca, görevlerin geçici olduğunu söyledi.
Karaca, "Bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'in yanında olmaya, partimizin iktidar yürüyüşü için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiçbir idari karar örgütümüzün inancını ve kararlılığını ortadan kaldıramaz. Görevler gelip geçicidir. Esas olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleri ve örgütümüzün onurudur." ifadelerini kullandı.

"BURAYI TERKETMİYORUZ"


Parti binasını terk etmeyeceklerini belirten Karaca, üyelerin ve partililerin iradesine sahip çıkacaklarını dile getirdi.
Karaca, "Üyelerimiz ve partimize gönül veren yurttaşlarımız bizim bu binaları terk etmememizi istiyor. Bizler de onların iradesine sahip çıkmak adına buradayız. Burayı terk etmiyoruz. Gelecek olanlara da şunu söylüyoruz; siz buraya giriş biletini vatandaştan, üyeden ve partimize gönül verenlerden alacaksınız. Elini kolunu sallayarak buraya gelmek onların harcı da değil, haddi de değil. Bunu asla kabul etmiyoruz." dedi.
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Isparta'da Kriz: Yönetim Görevden Alındı - Son Dakika

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