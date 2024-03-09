CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da Muhtarlarla Buluştu

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da muhtar ve muhtar adayları ile bir araya geldi. Tugay, hükümetin yanlış politikaları nedeniyle yurttaşların mağdur olduğunu belirterek herkesi CHP çatısı altında birleşmeye davet etti.

09.03.2024 18:25  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da muhtar ve muhtar adayları ile buluştu. Hükümetin yanlış politikalar nedeniyle özellikle ekonomik açıdan birçok yurttaşı mağdur ettiğini söyleyen Başkan Tugay, "Herkesi CHP çatısı altında birleşmeye davet ediyorum" dedi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da muhtarlar ve muhtar adaylarıyla buluştu. İzmir'in sorunlarını bildiğini ve seçildikten sonra bunları çözmek için çok çalışacağını yineleyen Tugay, "Bazı insanlar için siyaset, kendi kişisel hırslarını tatmin etme, yandaşı zengin etme alanıdır. Biz bütün bunların dışındayız. Bu ülkenin iyi ve kötü gününü, sıkıntılarını yaşamış, o sıkıntıları çözmeyi kendine dert edinen siyasetçileriyiz. İnsanlarımızın, gençlerimizin isyanını duyuyorum. 'Artık yeter' diyorlar. Artık ülkeyi soyduğunuz, yalanlarınızla kandırdığınız yeter. Artık sizin gibileri istemiyoruz. Bu ülkeyi koruyarak geliştiren yöneticiler istiyoruz" dedi.

"ÜLKEYE UMUT OLACAK YENİ BİR SÖYLEMLE YOLA ÇIKTIK"

CHP'nin ülkeye umut olacak yeni bir söylemle yola çıktığını vurgulayan Tugay, "Eylül- Ekim ayında yapılacak kurultayla beraber CHP artık bütün adaylarını ön seçimle gösterecek. Ben bir dahaki dönem başkan adayı olmak istersem, ön seçime gireceğim. Eğer seçilirsem aday olabileceğim" diye konuştu.

İzmir'e hizmet etmek isteyenleri kimsenin engellemediğini, bundan sonra da engellemeyeceğini söyleyen Tugay, şöyle dedi:

"Yeter ki işin içinde rant, talan, hırsızlık olmasın. Ama İzmir'e hizmet etme niyetleri yok. Dertleri sadece zengin olmak. Yandaşlarını zengin etmek. Yazıktır. Bu şehri kimseye teslim etmeyeceğiz. Seçimden öyle güzel bir sonuçla çıkalım ki ders olsun. Aynı zamanda da bu hükümetin değişmesi, bunların gitmesi, yanlış siyaset anlayışının ülkenin tamamından arındırılması lazım. 31 Mart'ta öyle bir sonuç çıksın ki erken seçim yapmak zorunda kalsınlar. Hükümetin mağdur ettiği herkesi partimizde birleşmeye davet ediyorum. Size söz veriyorum. Seçildiğimiz gün rozetimiz bir kenarda olacak. Kentteki her vatandaşımıza ayrım yapmadan hizmet vereceğiz."

"SİZİ BAŞKANIMIZ OLARAK İLAN ETTİK"

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tugay, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'ni (TEMAD) de ziyaret etti. TEMAD Balçova Kadın Kollarının etkinliğine katılan Tugay, "İzmir'de bu seçimi çok güzel bir başarıyla kazanacağız. 31 Mart'tan sonra Türkiye için yeni bir sayfa açılacak" dedi.

Cemil Tugay daha sonra Balkan Göçmenlerinin Kültürünü Yaşatma Araştırma ve Dayanışma Derneği'ni (BAL-KÜLTÜR) ziyaret etti. BAL-KÜLTÜR Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serkan Ulaş ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Tugay, Balkan ezgileri ve meşaleler ile karşılandı.

Tugay, "Belediye bünyesinde siyasi olmayan bir Balkan Masası oluşturabiliriz. Bunu da sizlerle beraber yapabiliriz. Belediye bünyesinde farklı, herkesi kucaklayan bir yapı kuralım" dedi. Cemil Tugay'a burada üzerinde "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay" yazan bir Atatürk portresi hediye edildi. Dernek Başkanı Ahmet Serkan Ulaş, "1 Nisan sabahını bekleyemedik. Sizi şimdiden başkanımız olarak ilan ettik" dedi.

Kaynak: ANKA

Cemil Tugay, Balçova, İzmir, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:05 Eylem Tok’un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu Eylem Tok'un oğlunun arkadaşlarının ifadeleri ortaya çıktı: Hızlı gidiyordu
16:35 MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı MİT ve İstanbul Emniyeti operasyonları ile yakalanan MOSSAD ajanlarının ifadelerini ortaya çıkardı
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini anons ettiği il başkanını yuhaladılar
16:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti’nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin AK Parti'nin gölgesinde yürüyerek ortada dolaşmasına rıza göstermeyiz
18:01 Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı Doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklandı
16:54 Aziz Yıldırım’dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir Aziz Yıldırım'dan bir bomba çıkış daha: Başarıyı istemeyen şerefsizdir
16:45 Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel söyleşi programı düzenledi Muş Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel söyleşi programı düzenledi
16:17 Murat Kurum, İmamoğlu’nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirerek istifa çağrısı yaptı
16:12 Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü Emre’den ortalığı ayağa kaldıracak sözler Fenerbahçeliler beyninden vurulmuşa döndü! Emre'den ortalığı ayağa kaldıracak sözler
16:11 Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO’lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı Pentagon, kapsamlı rapor yayınlayarak, UFO'lar ve Uzaylılar hakkında delil bulunamadığını açıkladı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:49 Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş Cinayet kurbanı doktor, ölüme göz göre göre gitmiş
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 19:05:32. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Balçova'da Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement