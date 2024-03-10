CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, HAYTAP İzmir Temsilciği'ni ziyaret etti

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, HAYTAP İzmir Temsilciği'ni ziyaret etti. Sokak hayvanlarının yaşam kalitesini arttıracaklarını ve kontrolsüz olarak çoğalmalarını önlemek için kısırlaştırma çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını anlatan Tugay, kedi ve köpekleri sahiplendirmek için de özel çalışma yürüteceklerini söyledi.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) İzmir Temsilciliği'ni ziyaret etti. HAYTAP temsilcilerinden Esin Önder, Senem Demirel Acar, Meral Örüç, Gülgün Hamamcıoğlu ve Bünyamin Bıçak ile görüşen Başkan Cemil Tugay, 31 Mart seçimlerinin ardından sokak hayvanlarına yönelik yapılacak çalışmaları anlattı. Sokak hayvanlarının korunarak, yaşam kalitelerinin artması için ilçe belediyeleri ile koordineli şekilde çalışacaklarını vurgulayan Tugay,"Seyrek'teki hayvan hastanenin yerini doğru bulmuyorum. Burası ulaşım açısından sıkıntılı. Onu, şehir içerisinde merkezde bir yere taşımamız gerekiyor. Hayvanları kısırlaştıracağız ve kontrolsüz olarak çoğalmasını önleyeceğiz. Yavru kedi ve köpekleri sahiplendirmek için daha çok çalışma yapacağız. Bunu tüm İzmir'e yaymak gibi bir düşüncem var" dedi.
HAYTAP temsilcileri de hayvanları korunması için Tugay'dan destek istedi.
"İZMİR'İN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRECEK HİZMET SUNACAĞIZ"
Tugay, daha sonra Konak'ta Boğaziçi Seçim Ofisi açılışına katıldı. Roman yurttaşların meşaleler ve şarkılar eşliğinde karşıladığı Cemil Tugay, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve partililerle ofisin açılışını yaptı. Ülkenin ve İzmir'in nefes alması için yapılacak çok işin bulunduğunu aktaran Tugay, "Kimsenin üzülüp, mağdur olmasını istemem. Sorunlarınızın köküne inip çözeceğiz. Kimsenin aç, yoksul, evsiz olmasını kabul etmiyorum. Seçildikten sonra ilçe belediye başkanlarımızla birlikte kol kola hizmet edeceğiz" dedi.
Tugay, İsmetpaşa Seçim Ofisi'nin açılışını da yaptı. Seçim çalışmalarını gece gündüz sürdürdüğünü anımsatan Tugay, "5 sene içinde İzmir'in çehresini değiştirecek bir belediyecilik hizmeti sunacağız. Bizler sizi seven insanlarız. Bu altında durduğumuz altı oklu bayrak bizler için güzel vatan, büyük Cumhuriyet hayalidir. İnsanlarımız büyük mağduriyetler yaşıyor. Bunlara karşı duyarsız olamayız. Birlikte çalışıp, hak ettiğimiz bir hayatı kuracağız" diye konuştu.
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