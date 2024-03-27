CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, İnönü Lisesi Mezunlar ve Öğretmenler Buluşması\'nda

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CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, mezun olduğu İnönü Lisesi Mezunlar ve Öğretmenler Buluşması'nda, hayatına yön veren öğretmeni Saliha Akardere ve okul arkadaşlarıyla bir araya geldi. Tugay, okul arkadaşlarına İzmir'de iz bırakacak çalışmalar yapmak istediğini anlattı. Akardere de Tugay ile gurur duyduğunu söyledi.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, kendisinin de lise ve ortaokul döneminde okuyup mezun olduğu İnönü Lisesi'nin öğretmen ve mezunları ile buluştu. Okul arkadaşları ve öğretmenlerinin yanında olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Cemil Tugay, "Burası inanılmaz güzel hatıraları olan bir okul. Burada okurken çok mutluydum. Hala görüştüğümüz arkadaşlarım var. Hayat aşama aşama beni birçoğunuzdan kopardı. Ben bir yerlere gelmenin onurunu yaşarken kişisel olarak kendi adıma değil benimle beraber bu hikayenin tüm parçalarından onur duyuyorum. Umarım okulumu çok iyi temsil ediyorumdur. Benimle gurur duyuyorlardır" dedi.

"TARİHE İZ BIRAKMAK İSTİYORUM"

Bundan sonraki dönemde İzmir'in tarihinde iz bırakacak güzel çalışmalar yapmak istediğini ifade eden Başkan Tugay, şunları söyledi:

"Bu görevler oldukça zor. İnsanı ayakta tutan manevi güçlerden biri; gördüğümüz sevgi, ilgi, dayanışma, inanç. Bunlar çok değerli. Sizlerle burada olmak bana güç ve destek veriyor. Hocalarımız bizi gerçekten iyi yetiştirdi. O dönemde burada okuyan herkesin çok çalıştığına şahidim."

TUGAY'IN ÖĞRETMENİ AKARDERE: "ONUNLA GURUR DUYUYORUM"

Cemil Tugay'ın 4 senelik lise döneminde biyoloji öğretmenliğini yapan Saliha Akardere ise "Cemil çok çalışkan ve başarılı bir öğrenciydi. Biyoloji öğretmeni olarak onu doktorluğa ben yönlendirdim. Doktor demek kafası çalışan insan demek. Herkes doktor olamaz. Ama Cemil'de bu potansiyel vardı. Onunla gurur duyuyorum. Ben aynı zamanda Çiğli'de oturuyorum ve onun Karşıyaka Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmalarına şahidim. O zaman da gurur duydum. İnşallah Büyükşehir Belediyesi'ni de kazanacak, kazanacağız. Başarılı olacağına inancım tam. Ona güveniyorum" dedi.

Tugay daha sonra mezun olanlar ve öğretmenlerle sohbet edip, eski günlerden konuştu.