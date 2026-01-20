CHP İzmir İl Başkanı Güç: "Chp İktidarıyla Bu Kötü Gidişatı Sonlandıracağız" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP İzmir İl Başkanı Güç: "Chp İktidarıyla Bu Kötü Gidişatı Sonlandıracağız"

20.01.2026 09:47  Güncelleme: 10:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, saha çalışmalarında ekonomik krize vurgu yaptı. Emekli maaşları ve yüksek kiralar hakkında endişelerini dile getirerek, CHP iktidarıyla sorunların çözüleceğini savundu.

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'de saha çalışmalarını yeni yılda da ara vermeden sürdürüyor. Hafta sonu mesaisinde Menderes'te emeklilerin düşük maaşlarını protesto etmek için başlattığı nöbete katılan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, haftanın ilk günü de Bayraklı'da saha ziyaretleri yaptı.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı saha çalışmalarına, Bayraklı sevgi yolu çarşısındaki esnafları ziyaret ederek başlayan Çağatay Güç, esnaf ziyaretlerinin ardından da dernek ziyaretleri gerçekleştirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Güç, Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal, İzmirliler Derneği Başkanı Hatice Tokbaş, Hanaklılar Derneği Başkanı Durmuş Aktürk, Osmangazi Çıldırlılar Derneği Başkanı Yahya Yavuz Akçay, Soğukkuyu İzmir Erzurumlular Derneği Başkanı Necmettin Akdemir, Tüm Emekliler Derneği Bayraklı Şube Başkanı Ali Şimşek ve derneklerin yönetim kurulları ve üyeleriyle dernek merkezlerinde bir araya geldi.

Kendisine iletilen sorunları ve talepleri dinleyen Güç, ülkede 85 milyonun derdinin ortak olduğunu ifade ederek "Bu ülkede 2018'den beri ekonomik kriz var. Hiç bu kadar uzun süren ağır bir ekonomik kriz yaşamadık. Bugün anlatılan tüm sorunların ana sebebi ülkenin yaşadığı ekonomik krizdir. Maalesef ülke düzgün yönetilemiyor. Ama biz CHP iktidarıyla bu kötü gidişatı sonlandıracağız. Bugün şikayet ettiğiniz her sorunun ve ülkenin kangrene dönüşmüş her derdinin çözümü için biz çoktan hazırız" dedi.

"CHP iktidarında 'her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olacak' devri bitecek"

Güç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarımızı, derneklerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü sizler bizlere hem ülkenin gerçek sorunlarını anlatıyor hem de çözümü yolunda destek veriyorsunuz. Sizlerin bizlerden iktidar beklentiniz olduğunu biliyor ve bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Sizlerle de hem sahada hem yeni projeler üretirken masada birlikte çalışacağız. CHP iktidarında 'her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olacak' devri bitecek. Ortak akılla, bilimle, adaletle ve üretime dayalı bir sistemde ülkemizi yeniden kalkındıracağız. AKP iktidarı bizlere bir ülke nasıl yönetilmez onu gösterdi. Çok kısa bir sürede de CHP iktidarında herkese dürüst, liyakatli, adaletli ve üretime dayalı çözümlerle Türkiye nasıl doğru yönetilir onu göstereceğiz. Sahada vatandaşlarımızın verdiği büyük desteğe yakinen şahit oluyoruz. Sizlerin bu büyük desteği, iktidarı kurmaya hazırlandığımız günlerde bizler için çok anlamlı ve değerli. Desteğiniz ve bizleri misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

"Sandıktan kaçanlar da yakında gerçeği görecek"

Güç, bu kadar uzun süren ağır bir ekonomik krizin daha önce yaşanmadığını belirterek "Normal bir ev almanın maliyeti 5 milyon lira. İnsanca oturulacak bir evin kirası 30 bin lira. Yeni evlenecek gençler nasıl ev alacaklar, nasıl kiralayacaklar? İktidar, asgari ücreti ve emekli maaşlarını açlık sınırının altında tutmak için olağanüstü bir çaba harcıyor ama vergi toplamaya geldi mi vatandaşa hiç acımıyor. Bugün adaletli bir vergi sistemi yok ve kaynaklar adil dağıtılmıyor. Evet, ülke bugün yönetilemiyor ve büyük sorunlarımız var ama yarın için umut ve çözümleriyle gelen güçlü, kararlı ve yılgınlık nedir bilmeyen bir CHP var. Artık sahada dolaşan, pazara giden, sokağa çıkan herkesin bildiği ve tüm anketlere yansıyan bir gerçek var. Geldiğimiz noktada AKP yüzde 20'lere kadar düşmüş durumda. Görünen o ki ilk seçimler sonrasında belki de silinip gidecekler. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. İktidara çoktan hazırız ve dersimizi çok iyi çalıştık. Kadrolarımız, hükümet programımız ve projelerimiz hazır. Şimdilerde sandıktan kaçanlar da yakında gerçeği görecek ve halkın iktidarı önünde hiçbir engel kalmayacak" dedi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, Çağatay Güç, Ekonomi, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İzmir İl Başkanı Güç: 'Chp İktidarıyla Bu Kötü Gidişatı Sonlandıracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Yeni yılın ilk anketi Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp Yeni yılın ilk anketi! Genel seçimde yüzde 10 oy alan partide büyük kayıp
Osimhen’den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket Osimhen'den Galatasaray taraftarını ikiye bölen hareket
Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor Kontrolden çıkan fil, 22 kişiyi öldürdü: Köylüler çatı ve ağaçlarda uyuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa’da üç, dünyada 7. sıraya geldik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta dikkat çeken sözler: Avrupa'da üç, dünyada 7. sıraya geldik

11:49
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
Yeni dönem başladı, Bakan Şimşek bizzat uyardı: Anında yakalayacağız
11:24
Fuhuş iddialarına Bahçeli’den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş
11:17
Bahçeli’den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz
10:43
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi Haritaya dikkatli bakın
Trump dünyaya mesajı bu fotoğrafla verdi! Haritaya dikkatli bakın
10:36
Deniz Akkaya tutuklandı
Deniz Akkaya tutuklandı
10:28
Özel jetteki Ayşe Sağlam’ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Özel jetteki Ayşe Sağlam'ın ifadesi de ortaya çıktı: Arka odaya gidip geliyorlardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 12:16:21. #7.11#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Güç: "Chp İktidarıyla Bu Kötü Gidişatı Sonlandıracağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.