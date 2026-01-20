CHP İzmir İl Başkanı Güç: "Chp İktidarıyla Bu Kötü Gidişatı Sonlandıracağız"

(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir'de saha çalışmalarını yeni yılda da ara vermeden sürdürüyor. Hafta sonu mesaisinde Menderes'te emeklilerin düşük maaşlarını protesto etmek için başlattığı nöbete katılan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, haftanın ilk günü de Bayraklı'da saha ziyaretleri yaptı.

CHP Bayraklı İlçe Başkanı Münir Demir, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ve İl Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı saha çalışmalarına, Bayraklı sevgi yolu çarşısındaki esnafları ziyaret ederek başlayan Çağatay Güç, esnaf ziyaretlerinin ardından da dernek ziyaretleri gerçekleştirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Güç, Kulalılar Derneği Başkanı Veli Topal, İzmirliler Derneği Başkanı Hatice Tokbaş, Hanaklılar Derneği Başkanı Durmuş Aktürk, Osmangazi Çıldırlılar Derneği Başkanı Yahya Yavuz Akçay, Soğukkuyu İzmir Erzurumlular Derneği Başkanı Necmettin Akdemir, Tüm Emekliler Derneği Bayraklı Şube Başkanı Ali Şimşek ve derneklerin yönetim kurulları ve üyeleriyle dernek merkezlerinde bir araya geldi.

Kendisine iletilen sorunları ve talepleri dinleyen Güç, ülkede 85 milyonun derdinin ortak olduğunu ifade ederek "Bu ülkede 2018'den beri ekonomik kriz var. Hiç bu kadar uzun süren ağır bir ekonomik kriz yaşamadık. Bugün anlatılan tüm sorunların ana sebebi ülkenin yaşadığı ekonomik krizdir. Maalesef ülke düzgün yönetilemiyor. Ama biz CHP iktidarıyla bu kötü gidişatı sonlandıracağız. Bugün şikayet ettiğiniz her sorunun ve ülkenin kangrene dönüşmüş her derdinin çözümü için biz çoktan hazırız" dedi.

"CHP iktidarında 'her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olacak' devri bitecek"

Güç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı olarak sivil toplum kuruluşlarımızı, derneklerimizi çok önemsiyoruz. Çünkü sizler bizlere hem ülkenin gerçek sorunlarını anlatıyor hem de çözümü yolunda destek veriyorsunuz. Sizlerin bizlerden iktidar beklentiniz olduğunu biliyor ve bunu gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. Sizlerle de hem sahada hem yeni projeler üretirken masada birlikte çalışacağız. CHP iktidarında 'her şeyi ben bilirim, ben ne dersem o olacak' devri bitecek. Ortak akılla, bilimle, adaletle ve üretime dayalı bir sistemde ülkemizi yeniden kalkındıracağız. AKP iktidarı bizlere bir ülke nasıl yönetilmez onu gösterdi. Çok kısa bir sürede de CHP iktidarında herkese dürüst, liyakatli, adaletli ve üretime dayalı çözümlerle Türkiye nasıl doğru yönetilir onu göstereceğiz. Sahada vatandaşlarımızın verdiği büyük desteğe yakinen şahit oluyoruz. Sizlerin bu büyük desteği, iktidarı kurmaya hazırlandığımız günlerde bizler için çok anlamlı ve değerli. Desteğiniz ve bizleri misafir ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum."

"Sandıktan kaçanlar da yakında gerçeği görecek"

Güç, bu kadar uzun süren ağır bir ekonomik krizin daha önce yaşanmadığını belirterek "Normal bir ev almanın maliyeti 5 milyon lira. İnsanca oturulacak bir evin kirası 30 bin lira. Yeni evlenecek gençler nasıl ev alacaklar, nasıl kiralayacaklar? İktidar, asgari ücreti ve emekli maaşlarını açlık sınırının altında tutmak için olağanüstü bir çaba harcıyor ama vergi toplamaya geldi mi vatandaşa hiç acımıyor. Bugün adaletli bir vergi sistemi yok ve kaynaklar adil dağıtılmıyor. Evet, ülke bugün yönetilemiyor ve büyük sorunlarımız var ama yarın için umut ve çözümleriyle gelen güçlü, kararlı ve yılgınlık nedir bilmeyen bir CHP var. Artık sahada dolaşan, pazara giden, sokağa çıkan herkesin bildiği ve tüm anketlere yansıyan bir gerçek var. Geldiğimiz noktada AKP yüzde 20'lere kadar düşmüş durumda. Görünen o ki ilk seçimler sonrasında belki de silinip gidecekler. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. İktidara çoktan hazırız ve dersimizi çok iyi çalıştık. Kadrolarımız, hükümet programımız ve projelerimiz hazır. Şimdilerde sandıktan kaçanlar da yakında gerçeği görecek ve halkın iktidarı önünde hiçbir engel kalmayacak" dedi.