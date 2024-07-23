CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun Son Yolculuğuna Uğurlandı

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CHP önceki dönem İzmir il başkanlarından Ekrem Bulgun, Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

23.07.2024 20:10  Güncelleme: 21:21
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(İZMİR) - Vefat eden CHP önceki dönem İzmir il başkanlarından Ekrem Bulgun, Karşıyaka Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CHP önceki dönem İzmir il başkanlarından Ekrem Bulgun, son yolculuğuna uğurlandı. Dün evinde geçirdiği kaza sonucu vefat eden Bulgun için bugün ikindi namazı sonrasında Karşıyaka Bostanlı'daki Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, önceki dönem CHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, CHP'liler ve Bulgun'un sevenleri katıldı.

Camide kılınan namazın ardından Bulgun'un cenazesi Karşıyaka Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP İzmir İl Başkanı Ekrem Bulgun Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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