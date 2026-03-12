İzmir'de Elektrik Fabrikası Alanına İlişkin İmar Planı Değişikliğine CHP'li Güç'ten Tepki... "Akp'nin Siyasi Anlayışının Bir Yansıması"

(İZMİR) – CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İzmir'in Konak ilçesinde aralarında tarihi Elektrik Fabrikası'nın da bulunduğu bazı parsellere yönelik imar planı değişikliği yapılmasına tepki gösterdi, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla, mülkiyetleri Sümer Holding AŞ, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ ve Türkiye Elektrik İletim AŞ adına kayıtlı İzmir'in Konak ilçesi Umurbey Mahallesi'ndeki aralarında tarihi Elektrik Fabrikası'nın da bulunduğu bazı parselleri kapsayan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği onaylandı. Kararla, söz konusu parselerle ilgili "Ticaret Turizm Alanı", "Özel Proje Alanı" ve "Yol" kullanım kararları getirilirken, alanda 3.00 emsal ve 20 kata kadar yapılaşmanın önü açıldı.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, kararı eleştirdi. Güç, "Merkezi hükümet, özellikle son dönemde gelen mali krizle beraber 'her şeyi satalım ve bu sattığımız küçük gelirlerle günü kurtaralım' siyasi anlayışında. Böyle bakıldığı zaman Elektrik Fabrikası da aslında yıllardan beri İzmir'in göbeğinde olan ve çözülmesi gereken bir alan. Belki de kültürel tesis anlamında dünyaya tanıtabileceğimiz alanlardan bir tanesiydi. Ama geldiğimiz noktada biz buranın imar planını değiştirelim, turizm tesis alanı yapalım ve en yüksek fiyattan satalım anlayışına dönüşmüş. Bu AKP'nin siyasi anlayışının bir yansımasıdır" diye konuştu.

İktidar partisi milletvekillerine de çağrıda bulunan Güç, Elektrik Fabrikası alanının geleceğine ilişkin açıklama yapılması gerektiğini söyledi. Güç, şunları kaydetti:

"AKP'li milletvekillerinin sosyal medyada yaptıkları o şovmen davranışları burada da bekliyoruz. Çıksınlar, orayla ilgili de bir fikir versinler ne yapılacağına yönelik. Çünkü belediyelere karşı şöyle yaparsanız iyi olur, böyle yaparsanız iyi olur diye akıl veriyorlar. Biraz da kendi AKP siyasetine, kendi iç siyasetine akıl verirlerse çok kıymetli olacağını düşünüyoruz."

Plan değişikliğine karşı hukuki girişimlerde bulunacaklarını da belirten Güç, "Elektrik Fabrikası'yla alakalı bölgede yapılaşma yoğunluğunun artmamasına yönelik gerekli hukuki adımları atacağımızı bilmeleri gerekiyor" dedi.

Alanının kültürel tesis alanı olduğunu hatırlatan Güç, plan değişikliğinin kullanım yoğunluğunu değiştireceğini savundu. Güç, "Orası bir kültürel tesis alanı. Onun niteliğini turizm, ticaret diye değiştirirseniz işin rengi değişiyor. Kültürel tesis alanının yoğunluğuyla turizm tesis alanının yoğunluğu bambaşkadır" ifadelerini kullandı.