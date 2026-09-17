CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den Siyasi Etik Kanunu çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den Siyasi Etik Kanunu çağrısı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü\'den Siyasi Etik Kanunu çağrısı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasette parti değiştirmenin seçmen iradesi ve siyasi etik açısından yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Gümrükçü, Siyasi Etik Kanunu, Geri Çağırma Hakkı ve Parti Değiştirme Düzenlemesinin tek paket olarak yasalaşması çağrısında bulundu.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasette parti değiştirmenin "seçmen iradesi ve siyasi etik" açısından yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye'de siyasetin güvenilirliğini kaybettiğini ve koltuk sevdasıyla yapılan parti değişikliklerinin sıradanlaştığını vurguladı. Mevcut kanuni boşlukların bu ahlaksızlığı meşrulaştırdığını dile getiren Gümrükçü, seçmen iradesinin açıkça gasp edildiğini belirterek vakit kaybetmeksizin Siyasi Etik Kanunu'nun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Muhalefetin bu yozlaşmaya karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Gümrükçü, reform paketini kamuoyuna sundu.

"CHP amblemiyle sandığa girip örgütün emeği ve vatandaşın inancıyla seçilen isimlerin taraf değiştirmesini gayrimeşru olarak" niteleyen Utku Gümrükçü, verilen oyların helal olmadığını söyledi. Bir partinin oylarıyla seçilip başka hesaplara girenlerin millete ve partisine borçlu olduğunu belirten Gümrükçü, çözümün hukuki altyapısını net ifadelerle çizdi. Bir parti tarafından aday gösterilip belediye başkanı seçilen bir kişinin görev süresi içinde başka bir partiye geçmesi halinde belediye başkanlığı görevinin kendiliğinden sona ermesi gerektiğini savunan Gümrükçü; bu kişilerin yeniden halkın önüne çıkabileceğini, bağımsız veya başka bir partiden aday olabileceğini fakat seçimde aldığı makamı beraberinde götüremeyeceğini vurguladı.

Siyasal sistemdeki tıkanıklığı aşmak için üçlü bir denetim mekanizması öneren Gümrükçü; siyasetçinin davranış kurallarını çizen Siyasi Etik Kanunu, seçmene yöneticisini görev süresi içinde yeniden değerlendirme imkanı veren Geri Çağırma Hakkı ve seçilmiş makamların başka partilere gitmesini engelleyen Parti Değiştirme Düzenlemesinin tek bir paket olarak yasalaşması gerektiğini belirtti.

"Seçim sandığı emanettir; siyasi makam kişisel mülk değildir anlayışıyla hareket ettiklerini" kaydeden Gümrükçü, sistemin merkezinde yer alan temel ilkeyi, "Seçilmiş makam parti değiştirilerek taşınamaz. Seçmen geri çağırma hakkına sahip olur. Siyasetçinin mal varlığı ve çıkar ilişkileri şeffaflaştırılır. Kamu görevi ile özel çıkar arasındaki sınırlar netleştirilir. Siyasi etik kuralları tüm partilere ve tüm seçilmişlere eşit uygulanır" diye sıraladı.

Beş yıllık görev sürelerinin denetimsiz bir yetki alanına dönüştürülmesine karşı çıkan Gümrükçü, demokrasilerde asıl güç kaynağının halk olduğunu hatırlattı. Gümrükçü, seçildiği partinin çizgisinden ayrılan, şahsi çıkarları uğruna halkın iradesini satan belediye başkanları veya milletvekillerine karşı "Halkın Geri Çağırma Hakkı"nın yasal güvenceye kavuşması gerektiğini belirtti. Vatandaşın vaatlerini unutan veya parti değiştiren isimlerden yetkiyi ara dönemde geri alabilme imkanının siyasetin kalitesini artıracağını vurgulayan Gümrükçü, geri çağrılabileceğini bilen yöneticilerin halka ve partilerine daha yüksek bir sadakatle hizmet edeceğini ifade etti.

"YAPAY ZEKA İLE DEĞİL, LİYAKATLE SİYASET"

Kopuşların ve savrulmaların temelinde aday belirleme süreçlerindeki yanlışların yattığını kaydeden Gümrükçü, parti geçmişi ve örgütsel terbiyesi olmayan, tarlada izi bulunmayan kişilerin makamlara taşınmasını eleştirdi. "Yapay zeka veya kişisel yakınlıklar üzerinden yürütülen siyaset anlayışının kentin kaderiyle oynamak anlamına geldiğini" söyleyen Gümrükçü, örgüt bilincinden yoksun kadroların ilk fırsatta partiyi terk edeceğini savundu.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi etiğin yalnızca kanun maddeleriyle değil, parti içi demokrasi ve liyakat ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğini söyledi.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiPolitikaGüncelİzmirYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İbrahim Kalın Afganistan’da Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı İbrahim Kalın Afganistan'da! Kritik görüşmenin detayları ortaya çıktı
Zabıta denetimde fark etti Zincir marketin kapısına mühür vuruldu Zabıta denetimde fark etti! Zincir marketin kapısına mühür vuruldu
Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın’da feci kazada 1 kişi öldü Seyyar pide fırınıyla yol alırken devrildi: Aydın'da feci kazada 1 kişi öldü
Fed faizi 25 baz puan yükseltti Fed faizi 25 baz puan yükseltti
Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı Bakan Yumaklı duyurdu: Sütlerde glikoz ve fruktoz şurubu yasaklandı
Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu Seyir halindeki çekicinin üstünde dans ettiler, fatura ağır oldu
Asgari ücret zammında hesaplar başladı Masadaki rakam dikkat çekti Asgari ücret zammında hesaplar başladı! Masadaki rakam dikkat çekti
Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı
Görüşmeler başladı Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu imzayı atıyor
CENTCOM duyurdu ABD’den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi
18:36
Ziraat Türkiye Kupası’nda tarihi skor
Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihi skor
18:05
Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevi sona erdi
17:52
TFF’den Süper Lig’in yayın ihalesi için açıklama: Tarih verildi
TFF'den Süper Lig'in yayın ihalesi için açıklama: Tarih verildi
17:50
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
246 sosyal medya hesabına erişim engeli
17:11
Bilal Erdoğan’ın Arda Güler heyecanı
Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı
17:04
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon Genel müdür yardımcısı gözaltında
SPK kararının ardından Tera Holding’e operasyon! Genel müdür yardımcısı gözaltında
16:46
Klopp, Sane’yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı Sane’nin menajerinden yanıt geldi
Klopp, Sane'yi kadro dışında bırakma nedenini açıkladı! Sane'nin menajerinden yanıt geldi
16:22
TEM’i kilitleyen tır yangını Yol kapatıldı, araç küle döndü
TEM'i kilitleyen tır yangını! Yol kapatıldı, araç küle döndü
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:31
Büşra bebeğe ne oldu Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
Büşra bebeğe ne oldu? Kardeşinden olayın seyrini değiştiren ifade
14:02
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum seçim için tarih verdi: Erdoğan son kez aday olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 18:50:42. #7.13#
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü'den Siyasi Etik Kanunu çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement