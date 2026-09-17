CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü\'den Siyasi Etik Kanunu çağrısı

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasette parti değiştirmenin "seçmen iradesi ve siyasi etik" açısından yeniden ele alınması gerektiğini söyledi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Türkiye'de siyasetin güvenilirliğini kaybettiğini ve koltuk sevdasıyla yapılan parti değişikliklerinin sıradanlaştığını vurguladı. Mevcut kanuni boşlukların bu ahlaksızlığı meşrulaştırdığını dile getiren Gümrükçü, seçmen iradesinin açıkça gasp edildiğini belirterek vakit kaybetmeksizin Siyasi Etik Kanunu'nun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu. Muhalefetin bu yozlaşmaya karşı net bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade eden Gümrükçü, reform paketini kamuoyuna sundu.

"CHP amblemiyle sandığa girip örgütün emeği ve vatandaşın inancıyla seçilen isimlerin taraf değiştirmesini gayrimeşru olarak" niteleyen Utku Gümrükçü, verilen oyların helal olmadığını söyledi. Bir partinin oylarıyla seçilip başka hesaplara girenlerin millete ve partisine borçlu olduğunu belirten Gümrükçü, çözümün hukuki altyapısını net ifadelerle çizdi. Bir parti tarafından aday gösterilip belediye başkanı seçilen bir kişinin görev süresi içinde başka bir partiye geçmesi halinde belediye başkanlığı görevinin kendiliğinden sona ermesi gerektiğini savunan Gümrükçü; bu kişilerin yeniden halkın önüne çıkabileceğini, bağımsız veya başka bir partiden aday olabileceğini fakat seçimde aldığı makamı beraberinde götüremeyeceğini vurguladı.

Siyasal sistemdeki tıkanıklığı aşmak için üçlü bir denetim mekanizması öneren Gümrükçü; siyasetçinin davranış kurallarını çizen Siyasi Etik Kanunu, seçmene yöneticisini görev süresi içinde yeniden değerlendirme imkanı veren Geri Çağırma Hakkı ve seçilmiş makamların başka partilere gitmesini engelleyen Parti Değiştirme Düzenlemesinin tek bir paket olarak yasalaşması gerektiğini belirtti.

"Seçim sandığı emanettir; siyasi makam kişisel mülk değildir anlayışıyla hareket ettiklerini" kaydeden Gümrükçü, sistemin merkezinde yer alan temel ilkeyi, "Seçilmiş makam parti değiştirilerek taşınamaz. Seçmen geri çağırma hakkına sahip olur. Siyasetçinin mal varlığı ve çıkar ilişkileri şeffaflaştırılır. Kamu görevi ile özel çıkar arasındaki sınırlar netleştirilir. Siyasi etik kuralları tüm partilere ve tüm seçilmişlere eşit uygulanır" diye sıraladı.

Beş yıllık görev sürelerinin denetimsiz bir yetki alanına dönüştürülmesine karşı çıkan Gümrükçü, demokrasilerde asıl güç kaynağının halk olduğunu hatırlattı. Gümrükçü, seçildiği partinin çizgisinden ayrılan, şahsi çıkarları uğruna halkın iradesini satan belediye başkanları veya milletvekillerine karşı "Halkın Geri Çağırma Hakkı"nın yasal güvenceye kavuşması gerektiğini belirtti. Vatandaşın vaatlerini unutan veya parti değiştiren isimlerden yetkiyi ara dönemde geri alabilme imkanının siyasetin kalitesini artıracağını vurgulayan Gümrükçü, geri çağrılabileceğini bilen yöneticilerin halka ve partilerine daha yüksek bir sadakatle hizmet edeceğini ifade etti.

"YAPAY ZEKA İLE DEĞİL, LİYAKATLE SİYASET"

Kopuşların ve savrulmaların temelinde aday belirleme süreçlerindeki yanlışların yattığını kaydeden Gümrükçü, parti geçmişi ve örgütsel terbiyesi olmayan, tarlada izi bulunmayan kişilerin makamlara taşınmasını eleştirdi. "Yapay zeka veya kişisel yakınlıklar üzerinden yürütülen siyaset anlayışının kentin kaderiyle oynamak anlamına geldiğini" söyleyen Gümrükçü, örgüt bilincinden yoksun kadroların ilk fırsatta partiyi terk edeceğini savundu.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, siyasi etiğin yalnızca kanun maddeleriyle değil, parti içi demokrasi ve liyakat ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğini söyledi.