CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Ak Parti Genel Sekreteri İnan'a Tepki: "Suçluluk Psikolojisinin Dışa Vurumu"

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik açıklamalarına tepki göstererek, kullanılan üslubun "siyasi nezaketten uzak ve kabul edilemez" olduğunu belirtti. Güç, "Bu dil, özgüvenin değil; ülkeyi ve ekonomiyi yönetememenin, sorumluluk almaktan kaçmanın, yaşanan büyük çöküşün hesabını verememenin yarattığı suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya yönelik ifadeleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Güç, açıklamasında AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın Başarır ve Ağbaba'ya yönelik kullandığı üslubun "siyasi nezaketten uzak ve kabul edilemez olduğunu" belirterek "AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın, Grup Başkanvekilimiz Sayın Ali Mahir Başarır'a ve partimizin kıymetli büyüğü, Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba'ya yönelik kullandığı üslup; siyasi nezaketten uzak, hadsiz ve kabul edilemez bir çıkıştır. Bu dil, özgüvenin değil; ülkeyi ve ekonomiyi yönetememenin, sorumluluk almaktan kaçmanın, yaşanan büyük çöküşün hesabını verememenin yarattığı suçluluk psikolojisinin dışa vurumudur" dedi.

Güç açıklamasının devamında şunları kaydetti:

?"İzmir; halkıyla tamamen kopuş yaşamış, ülkenin sorunlarını bilmeyenlerin kenti değildir. İzmir; halkına sahip çıkan, onların derdiyle dertlenen, çözüm üreten, her zaman yanında olan; demokrasiye, Cumhuriyete, halk iradesine sahip çıkanların kentidir. Bugün bu ülke; emeklisi geçinemiyorsa, asgari ücret açlık sınırının altına düşmüşse, gençler umutlarını valizlere sığdırıp yurt dışına gitmeyi düşünüyorsa, kadınlar güvencesizliğe mahküm edilmişse, hukuk, adalet ve liyakat yerle bir edilmişse, bunun sorumluları sizsiniz. Bu ekonomik, sosyal ve siyasal çöküşün mimarları; bağırarak, hakaret ederek, ayrıştırarak, hedef göstererek?kendi sorumluluklarını örtbas edemezler.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri de, milletvekilleri de, belediye başkanları da bu ülkenin her karış toprağına gururla girer, sokaklarında gururla yürür. Bu hak, milletin iradesinden gelir; bugün halkın arasında gezemeyenlerin lütfundan değil. AKP yöneticilerine tavsiyemiz nettir: Hakaretle değil, icraatla konuşun. Algıyla değil, gerçekle yüzleşin. Bağırarak değil, hesap vererek siyaset yapın. İzmir de bu ülke de ne hadsiz söylemlere ne sorumluluktan kaçanlara ne de halkın aklıyla alay edenlere teslim edilecektir. Biz, bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşmaya, halkın sorunlarını çözmeye ve bu karanlık tabloyu değiştirmeye devam edeceğiz."