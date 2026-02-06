CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Ak Partililere Tepki: İzmir'imizde Yağmur Yağıyor AKP Üzülüyor - Son Dakika
CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Ak Partililere Tepki: İzmir'imizde Yağmur Yağıyor AKP Üzülüyor

06.02.2026 00:26  Güncelleme: 04:46
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir'deki sağanak yağışların ardından AK Parti'yi eleştirerek, yağmurları belediyeleri kötülemek için bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Güç, halkın ekonomik durumunun kötüleştiğini ve iktidarın bu durumu umursamadığını vurguladı.

(İZMİR) – CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir'de etkili olan sağanak yağışın ardından yaptığı yazılı açıklamada, AK Partili isimlerin yağışları belediyeleri kötülemek için doğal bir fırsat olarak gördüğünü belirterek, "İzmir'imizde yağmur yağıyor AKP üzülüyor. Hatta 'oh oh yollar sel oldu, trafik tıkandı, vatandaşlar belediyeyi kötüleyecek' diye sevinç çığlıkları atıyor. 'Barajlar dolacak' diye sevinmiyorlar hatta belediyeleri kötülemek için doğal bir fırsat olarak görüyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir İl Başkanı Güç, açıklamasında şunları kaydetti:

"İzmir'imizde yağmur yağıyor AKP üzülüyor. Hatta 'oh oh yollar sel oldu, trafik tıkandı, vatandaşlar belediyeyi kötüleyecek' diye sevinç çığlıkları atıyor. 'Barajlar dolacak' diye sevinmiyorlar hatta belediyeleri kötülemek için doğal bir fırsat olarak görüyorlar. Hatta olta atarak balık avlama mizansenlerine kafa yoruyorlar. AKP belediyelerinde hiç sel olmuyor sanki. Yıllardır yönettikleri belediyeleri de görüyoruz. Halkımız görüyor. Bu kadar halkından kopuk, halkının zor durumda kalmasından PR çıkartmaya çalışan bir iktidar görmedik inanın. Yağmurlar Allah'tandır, doğaldır. Çok fazla yağdığında afet olabilir, sel olabilir. Hiç kimse istemez. Bunun için kim olursa olsun el birliği ile yardım etmeye koşar. CHP olarak biz Allah'tan gelen doğal afetlerle tüm ekiplerimizle uğraşır, çalışırız ve çözümü hemen buluruz."

AKP'lilere soruyorum: Sizin ülkemize reva gördüğünüz sellere ve felaketlere ne demeli! Ülke ve halkımız ekonomik sefalet selinin altında boğuluyor. Bu ekonomik sefaletten halkımızı kurtarmak için sizler neler yapıyorsunuz? Kiralardaki afete ne demeli! Aldığınız ülkede kiralar kaç liraydı şimdi kaç lira oldu farkında mısınız? Bu kira afetinin sebebi kim acaba? Tabii ki sizsiniz. Devam edelim. Pazar fiyatlarındaki sele ne demeli. Halkımız pazarlardaki fiyatların altında eziliyor. Pazar fiyatlarındaki sellerden siz sorumlusunuz siz. Yine emeklimiz ekonomik felaket içinde. Bu da sizin eseriniz. Siz bu sizin sorumlusu olduğunuz selleri çözün önce. Biz İzmir'imizin selini çözeriz. Çözdük de zaten! Öyle abarttığınız keyif çattığınız gibi kötü bir durum da yok İzmir'imizde. Siz ülkeyi getirdiğiniz felaket durumdan nasıl kurtaracağınıza çalışın. Halkımız ekonomik felaketinizin altında eziliyor. İnanılmaz zor durumda. Siz halkımızı ciddiye almıyorsunuz, umursamıyorsunuz. İşiniz gücünüz belediyelerin çalışmasını engellemek, zorluk çıkartmak. Ama az kaldı. Halkımız sizden kurtulacak. En yakın seçimle hepimiz sizden kurtulacağız. Ülkemiz işte o zaman adil bir yönetim anlayışıyla gerçek potansiyelini gösterecek ve halkımız ekonomik buhrandan kurtulacak. Az kaldı."

Kaynak: ANKA

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Ak Partililere Tepki: İzmir'imizde Yağmur Yağıyor AKP Üzülüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:36
SON DAKİKA: CHP İzmir İl Başkanı Güç'ten Ak Partililere Tepki: İzmir'imizde Yağmur Yağıyor AKP Üzülüyor - Son Dakika
