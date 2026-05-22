CHP Karacasu'da Adalet Nöbeti

Haber: Özgür DEDEOLUK

(AYDIN)- Cumhuriyet Halk Partisi Karacasu İlçe Başkanlığı, CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin davada verilen kararın ardından "adalet nöbeti" başlatıldığını duyurdu.

CHP Karacasu İlçe Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, hukuki ve siyasi mücadeleden geri adım atılmayacağı belirtilerek, "Bizi teslim alırlarsa gelecek sandığı şimdiden teslim almış olurlar; o yüzden teslim olmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Yolumuz yolsuza, yüzümüz nursuza, ömrümüz arsıza denk düşmesin inşallah" denildi.

İlçe Başkanlığı, nöbet sürecinin başladığını "Işıklarımız sürekli yanacak. Nöbetteyiz" sözleriyle duyurdu.

Açıklamada ayrıca, Karacasu'da başlatılan nöbet ve tepki sürecinin önümüzdeki günlerde de sürdürüleceği kaydedildi.