CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal Mahalleleri Ziyaret Etti

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CHP Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, Zübeyde Hanım ve Latife Hanım mahallelerini ziyaret etti. Esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İşçimenler Ünsal, "Karşıyaka'yı sokaktan yöneteceğiz. En kolay ulaşılabilen başkan olacağım" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Yıldız İşçimenler Ünsal, ilçenin dört bir yanında esnaf, muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Zübeyde Hanım Mahalle Muhtarı Rahmi Nalbantoğlu ve Latife Hanım Mahalle Muhtarı Selahattin Namlı'yı ziyaret eden Ünsal, esnaf buluşmaları gerçekleştirdi, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Zübeyde Hanım Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği'ne ve Ağrılılar Doğu Beyazıt Derneği'ne de konuk olan Yıldız İşçimenler Ünsal, hem talep ve önerileri dinledi hem de sivil toplum örgütlenmelerine büyük önem verdiğini belirterek, dayanışma vurgusu yaptı.

"SOKAKTAN YÖNETECEĞİZ"

Karşıyaka'yı sokaktan yöneteceğini söyleyen Başkan Adayı İşçimenler Ünsal, "Bugün olduğu gibi başkanlık dönemimde de esnafımız ve halkımızla iç içe olmaya, sivil toplum örgütleriyle birlikte yol yürümeye devam edeceğim. En kolay ulaşılabilen belediye başkanı olacağım. Bu kenti sokaktan, hep birlikte örnek bir dayanışma içerisinde yöneteceğiz. Her kesimin istek ve ihtiyaçlarını dinleyerek toplumun geneline dokunan projeleri hayata geçireceğiz" diye konuştu.