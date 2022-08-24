CHP Kocaeli İl Başkanı Yıldızlı: "İzmit Belediyesi Halka Dokunuyor" - Son Dakika
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CHP Kocaeli İl Başkanı Yıldızlı: "İzmit Belediyesi Halka Dokunuyor"

24.08.2022 16:21
CHP Kocaeli İl Başkanı Yıldızlı: "İzmit Belediyesi Halka Dokunuyor"

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “İzmit Belediyesi halka dokunan projeler yapıyor. Diğer belediyelere baktığınız zaman aradaki farkı göreceksiniz” dedi.

CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "İzmit Belediyesi halka dokunan projeler yapıyor. Diğer belediyelere baktığınız zaman aradaki farkı göreceksiniz" dedi.

İzmit Belediyesi tarafından İzmit'e kazandırılacak olan Gölkay Park Yeni Nesil Yaşam Alanı Projesinin temel atma töreni yoğun katılımla yapıldı. Programda konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, "İzmit Belediyesi halka dokunan projeler yapmaya devam ediyor. Önemli olan işte bu gördüğünüz hizmetler. Daha önceden buranın kullanım şeklini biliyoruz. Şimdi yapılacak iş ile burası çok amaçlı kullanılacak. Gerçekten İzmit'in hak ettiği bir proje. Diyorlar ki: İzmit Belediyesi bir şey yapmıyor. İzmit Belediyesi halka dokunan projeler yapıyor. Diğer belediyelere baktığınız zaman aradaki farkı göreceksiniz. Diğer belediyelerin yaptığı etkinlikten haberi olan var mı? Başladıkları projeleri hepsi yarım. Hepsini dolaşın, aradaki farkı göreceksiniz. Fatma Hanım'ı kutluyoruz, bizler arkasındayız. Tebrik ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İzmit Belediyesi, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kocaeli İl Başkanı Yıldızlı: 'İzmit Belediyesi Halka Dokunuyor' - Son Dakika

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