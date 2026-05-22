CHP Kurultayı İptali Tepkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı İptali Tepkileri

22.05.2026 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP, kurultayının iptaline karşı 81 il başkanıyla ortak açıklama yaptı; hukuk devleti vurgulandı.

(YOZGAT) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara yönelik tepkiler sürerken, CHP Yozgat İl Örgütü'nde 81 il başkanının ortak basın bildirisi okundu. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, "Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi partilere, bütün yurttaşlarımıza ve demokrasiye yapılan bir haksızlıktır" dedi. Yozgat Barosu da yaptığı yazılı açıklamada, "Demokratik anayasal düzene ve halk iradesine yargı eliyle müdahale kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara karşı yapılan başvurunun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından reddedilmesinin ardından 81 ilde CHP il başkanları ortak açıklama yaptı.

CHP Yozgat İl Örgütü'nde gerçekleştirilen açıklamaya İl Başkanı Abdullah Yaşar, Kadın Kolları İl Başkanı Sevkan Gürkan, Gençlik Kolları İl Başkanı Gökhan Volkan Umut Kadıoğlu, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Güven ve partililer katıldı.

Gençlik Kolları İl Başkanı Kadıoğlu'nun ortak bildiriyi okumasının ardından konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yaşanan sürecin yalnızca CHP'yi değil tüm yurttaşları ilgilendirdiğini söyledi.

Yaşar, "Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden ziyade Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün siyasi partilere, bütün yurttaşlarımıza ve demokrasiye yapılan bir haksızlıktır" dedi.

"YSK KENDİ İRADESİNE SAHİP ÇIKMAMIŞTIR"

YSK'nın verdiği kararı eleştiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun vermiş olduğu karar bana göre Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi kendini imhası anlamına gelir. Seçimlerde son söz Yüksek Seçim Kurulu'nundur. Ama Yüksek Seçim Kurulu bugün bu verdiği kararla kendi iradesine, kendi yasalarına, kurallarına, kaidesine, geleneklerine sahip çıkmamıştır."

CHP üzerinde oyun oynandığını savunan Yaşar, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni böler, parçalar, birbirine düşürür, aradan acaba seçimleri kurtarır mıyız diyenler hayal kırıklığına uğrayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaşar, "Biz bu süreçten daha güçlenerek çıkacağız. Biz başaracağız çünkü biz haklıyız. Biz haktan yanayız. Biz her zaman hak, hukuk, adalet diyoruz. Hak, hukuk, adalet herkes için" dedi.

YOZGAT BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Yozgat Barosu da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin kurultay iradesine yönelik verilen "mutlak butlan" kararının yalnızca bir siyasi partinin iç işleyişine ilişkin teknik bir hukuk meselesi olmadığını belirtti.

Açıklamada, "Söz konusu karar; hukuk devleti ilkesi, demokratik siyasal yaşam, hukuki güvenlik ve halk iradesi bakımından son derece ağır sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir" denildi. Baro açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Seçim kurullarının denetiminden geçerek oluşmuş kurultay iradesinin, yıllar sonra 'mutlak butlan' kavramı genişletilerek tartışmaya açılması; seçme ve seçilme hakkını, demokratik meşruiyeti ve hukuk güvenliği ilkesini zedelemektedir."

Açıklamada ayrıca, seçimlerin yıllar sonra yargısal müdahalelerle tartışmalı hale getirilmesinin çok partili demokratik yaşamın bütününü etkileyebilecek ciddi bir tehlike oluşturduğu vurgulandı.

Yargının görevinin siyasal alanı dizayn etmek değil, hukukun üstünlüğünü ve demokratik anayasal düzeni korumak olduğunun belirtildiği açıklamada, "Yargının siyasal alanı şekillendirme aracına dönüştürülmesine karşı hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kurultayı İptali Tepkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan Pro Lig’de şampiyon Al Nassr Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyon Al Nassr
Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti Traktör devrildi: 15 yaşında genç hayatını kaybetti
Ümit Özdağ’dan gece yarısı CHP Genel Merkezi’ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı Ümit Özdağ'dan gece yarısı CHP Genel Merkezi'ne destek ziyareti: Demokrasi krizi zirveye çıktı
Sumud Filosu’nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü Sumud Filosu'nda İsrail tarafından alıkonulan İtalyan aktivistler ülkelerine döndü
Honduras kan gölüne döndü 6’sı polis 24 kişi hayatını kaybetti Honduras kan gölüne döndü! 6'sı polis 24 kişi hayatını kaybetti
Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı Venezuelalı güzellik kraliçesine otel odasında korkunç saldırı
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?

23:50
Polemik yaratan görüntü Trabzonspor’a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
Polemik yaratan görüntü! Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını İbrahim Hacıosmanoğlu verdi
23:32
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD’de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş’ın ABD'de gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı
23:08
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
22:47
Konyaspor’u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası’nın sahibi oldu
Konyaspor'u yenen Trabzonspor Türkiye Kupası'nın sahibi oldu
21:55
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında kritik gelişme: Firari şüpheli Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı
21:40
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
Özel, Kılıçdaroğlu ile telefonda ne konuştuklarını anlattı: En kısa zamanda sandık istiyoruz, kurultay istiyoruz
21:30
Gazeteci Sinan Burhan’dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Gazeteci Sinan Burhan'dan bomba iddia: Kılıçdaroğlu genel merkeze geldiği gün 3 vekil istifa edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 00:04:00. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı İptali Tepkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.