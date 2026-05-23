CHP Kurultayı Kararına Protesto
CHP Kurultayı Kararına Protesto

23.05.2026 19:31
Gaziantep'te CHP'nin kurultayı hakkında verilen butlan kararı protesto edildi. Baro Başkanı, yargının rolünü eleştirdi.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ve yurttaşlar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararını protesto etti. Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran, "Yargının görevi siyasal alanı yeniden şekillendirmek değil; hukuku, temel hak ve özgürlükleri ve demokratik anayasal düzeni korumaktır" dedi.

CHP'nin 2023 yılında gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen "mutlak butlan" kararı Gaziantep'te protesto edildi. Yeşilsu Parkı'nda Gaziantep Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri ve vatandaşların katıldığı eylemde konuşan Gaziantep Barosu Başkanı Bülent Duran verilen kararın yalnızca bir siyasi partiye yönelik hukuki işlem olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu durum doğrudan demokratik anayasal düzene yönelen açık bir müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisinin 2023 yılında yapılan 38. Kurultayı hakkında verilen 'mutlak butlan' kararı, Türkiye'de siyasi partilere ve demokratik siyasal yaşama yönelik ağır sonuçları olan ve demokrasiyi askıya alan bir karardır. Hukukun ve yargı kurumlarının siyasal alanı dizayn etmenin aracı haline getirilmesi kabul edilemez."

Bülent Duran açıklamasında, siyasi partilerin kongre ve kurultay süreçlerinin seçim hukuku rejiminin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak,  seçim kurullarının gözetim ve denetiminden geçmiş siyasal iradenin sonradan "mutlak butlan" kavramıyla hükümsüz sayılmasının hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti.

Duran, milyonlarca yurttaşın siyasal tercihinin ve demokratik katılım hakkının tartışmalı hale getirildiğini belirterek, "Bir siyasi partinin kurultayının yok hükmünde sayılması; milyonlarca yurttaşın siyasal tercihinin, temsil iradesinin ve demokratik katılım hakkının tartışmalı hale getirilmesi anlamına gelir. Demokratik toplumlarda siyasal meşruiyetin temel kaynağı halk iradesidir. Yargının görevi siyasal alanı yeniden şekillendirmek değil; hukuku, temel hak ve özgürlükleri ve demokratik anayasal düzeni korumaktır" ifadelerini kullandı.

Hukukun üstünlüğünü, demokratik siyasal yaşamı, seçme ve seçilme hakkını savunmaya devam edeceklerini belirten Duran, yargının siyasal alanı dizayn etme aracına dönüştürülmesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

