CHP Kurultayı Protesto Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP Kurultayı Protesto Edildi

27.05.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da CHP kurultayının yasaklanması protesto edildi, mesele Türkiye'nin geleceği olarak vurgulandı.

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde CHP kurultayının iptali ve genel merkezinin polis müdahalesi ile tahliyesi protesto edildi. CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, meselenin CHP meselesi olmaktan çıkıp, Türkiye meselesine döndüğünü vurguladı.

CHP Genel Merkezi'nin kolluk güçleri tarafından boşaltılması ve mutlak butlan kararı, Muğla'nın Ortaca ilçesinde protesto edildi. CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, yaptığı açıklamada, "Bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir" dedi.

Birlik ve dayanışma çağrısı yapan Çimen, şunları söyledi:

"Bu yanlış zihniyetle, 'butlancıyız' deyip, partinin kapılarını kırıp, genel merkezimizi işgal edenlerle, işbirlikçilerle, sarayın işbirlikçileriyle iş tutanlar bizden değildir. Hiçbir zaman olmamıştır. Sosyal medyada yazıp çizenler böyle bir dönemde partinin aleyhine, genel başkanın aleyhine, partinin seçilmişlerinin, il başkanından milletvekiline aleyhine konuşanlar bizden değildir, hiç olmamışlardır. Bu insanlar bizim yol arkadaşlarımız değildir."

CHP'ye oy veren vermeyen muhaliflere, memleketin gidişatından zül duyan, rahatsız olan vatandaşlara sesleniyorum, bu mesele artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu mesele Türkiye meselesidir. Türkiye'de demokrasi devam edecek mi, serbest seçimler devam edecek mi, rejim bizim bildiğimiz şekilde kalacak mı, kalmayacak mı meselesidir. Dolayısıyla bugün omuz vermek zorundasınız, yarın çok geç olabilir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Türkiye, Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Kurultayı Protesto Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:16:48. #.0.4#
SON DAKİKA: CHP Kurultayı Protesto Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.