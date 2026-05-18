CHP Gaziantep İl Başkanı Açar'dan, Asansör Denetimleri İçin Şeffaflık Çağrısı

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep İl Başkanı Vakkas Açar, kentteki asansör denetim süreçlerine ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşın can güvenliğinin hiçbir koşulda ihmal edilemeyeceğini belirterek, denetimlerin daha etkin ve şeffaf şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

CHP Gaziantep İl Başkanı Açar, kentteki asansörlerin denetim süreçleriyle ilgili açıklamasında, geçen günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve il yöneticileriyle yeşil etiketli bir asansörde yaklaşık 37 dakika mahsur kaldıklarını hatırlatarak, olayın kentte asansör güvenliği konusunda ciddi soru işaretleri doğurduğunu söyledi.

"GÜVENLİ OLMASI GEREKEN ASANSÖRDE MAHSUR KALDIK"

Yaşadıkları olayın yalnızca bireysel bir mağduriyet olmadığını ifade eden Açar, "Kontrol edildiği, güvenli olduğu ve kullanılmasında sakınca bulunmadığı belirtilen yeşil etiketli bir asansörde uzun süre mahsur kaldık. Bu olay, denetim süreçlerinin ne kadar sağlıklı yürütüldüğüne dair kamuoyunda haklı endişeler oluşturmuştur" diye konuştu.

Asansörlerin özellikle yaşlılar, çocuklar ve engelli bireyler açısından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Açar, denetimlerin yalnızca prosedür gereği değil, gerçek anlamda insan hayatını koruyacak ciddiyetle yapılması gerektiğini söyledi.

"DENETİMLER KAĞIT ÜZERİNDE Mİ KALIYOR"

Kent genelindeki asansörlerin standartlara uygun şekilde denetlenip denetlenmediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirten Açar, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımız her gün evlerinde, iş yerlerinde, kamu binalarında asansör kullanıyor. İnsan hayatını doğrudan ilgilendiren böylesine kritik bir konuda ihmale, göstermelik denetime ya da eksik uygulamalara asla yer olmamalıdır. Yaşadığımız olayın ardından akıllara şu soru geliyor: Denetimler gerçekten gerektiği gibi mi yapılıyor, yoksa sadece kağıt üzerinde mi kalıyor?"

İLÇE BELEDİYELERİNE ÇAĞRI

Açar, ilçe belediyelerine de çağrıda bulunarak, asansör denetimleri konusunda kamuoyunun ayrıntılı biçimde bilgilendirilmesini istedi. Açar, "İlçe belediyeleri bugüne kadar kaç asansörü denetledi, kaçına kırmızı, sarı ya da yeşil etiket verildi, riskli bulunan asansörlerle ilgili hangi işlemler yapıldı? Tüm bunların şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Eğer bir ihmal varsa protokol ile verilen yetki fesh edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Konunun, halkı ilgilendiren ciddi bir güvenlik zaafiyeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini de ifade eden Açar, vatandaşın can güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu söyledi.

"Bu mesele yaşamsal öneme sahiptir. Bir vatandaşın bile ihmaller nedeniyle zarar görmesine göz yumulamaz. Yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların bu konuda daha hassas, daha denetleyici ve daha şeffaf davranması gerekiyor" diyen Açar, kapsamlı denetimlerin artırılması çağrısında bulundu."