CHP\'li Başkanın Fatura Skandalı: Yarım Milyon TL\'lik Tedarik İncelemesi

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan'ın CHP'li Afyonkarahisar Belediyesine son iki ay içerisinde şirketi üzerinden kestiği yaklaşık yarım milyon tutarlık faturalar ortalığı karıştırırken, Erhan'ın şirketinden belediyeye 31 Mart seçimlerinden sonra ne toplamda ne kadarlık fatura estiği ise bilinmiyor.

Afyonkarahisar'da kent siyasetini karıştıran olay, sosyal medyada fatura skandalı diye büyüyerek devam ediyor. Erhan'ın sahibi olduğu Er Tarım isimli şirketinden belediyeye 14 Ekim 2020'de 3 ayrı şekilde 136 bin 721 TL, 37 bin 989 TL, 67 bin 194 TL ve 21 bin 071 TL'lik fatura kesildiği ortaya çıkarken, şirketten aynı zamanda kasım ayında ise 121 bin TL'lik fatura kesildiği orta çıktı.

Kesilen faturaların AK Parti İl Başkanlığı tarafından gündeme getirilmesi sonrası Erhan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını esnaf ziyareti yaptığı gerekçesi ile yanıtsız bırakırken, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erhan açıklamasında, "Sahibi olduğum yarım asırlık şirket, ulusal çapta ve uluslararası ticaret yaparken 50 yıldır dürüstlüğü bir aile geleneği olarak benimsemiştir. Bölgemizde temsilcisi olduğumuz ve bazılarının alternatifsiz olduğu bayiliklerimiz sebebiyle Afyonkarahisar Belediyesi de her dönem müşterimiz olmuştur. 31 Mart'a kadar yaptığımız satışlar 31 Mart sonrasıyla kıyaslandığında daha öncesinde çok daha yüksek tutarlı ve tüm ürünlerin satışı yapılırken yeni dönemde çok daha düşük tutarlı ve sadece zaruri olan ürünlerin teminiyle sınırlandırılmıştır. Şirketimizin resmi kurumlara tüm satışları diğer tüm firmalar gibi ihale yöntemiyle gerçekleşmektedir. Bunların tüm resmi kayıtları mevcuttur. Şehrimizdeki firmalar daha önce ve bu dönemde de yasal sınırlar içerisinde doğrudan temin yöntemiyle belediyenin acil ihtiyacı olan ürünleri tedarik etmiştir. Kurtuluş mücadelemizden de alışık olduğumuz bu zorlukların üstesinden mahirce geleceğimizden, yolumuzdan ve mücadelemizden bir gün bile sapmayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR