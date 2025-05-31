CHP'li Belediye Başkanı'ndan Gözaltılara Tepki

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE)- CHP'li belediyelere yönelik son operasyona tepki gösteren CHP Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, "Gece yarısı yapılan gözaltılar, hukukun siyasallaşmış bir sopa gibi kullanılmasından başka bir anlam taşımıyor. İftira karşılığında özgürlük vadeden bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yöntemle yerel yöneticilerimize kumpas kurmak; sadece hukukun değil, milletin kararını da ayaklar altına almaktır" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, yaptığı yazılı açıklamda, CHP'li belediyelere yönelik son operasyona tepki gösterdi. "Seyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün üzerinden bu sistematik sindirme çabaları, sadece kişilere değil, halkın iradesine yönelmiş açık bir tehdittir" diyen Olcar, şu görüşlere yer verdi:

"Seçmenin oyuyla göreve gleen belediye başkanlarımıza yönelik baskılar, toplumun adalet duygusunu her geçen gün biraz daha yaralıyor. Gece yarısı yapılan gözaltılar, hukukun siyasallaşmış bir sopa gibi kullanılmasından başka bir anlam taşımıyor. İftira karşılığında özgürlük vadeden bir sistem inşa edilmeye çalışılıyor. Bu yöntemle yerel yöneticilerimize kumpas kurmak; sadece hukukun değil, milletin kararını da ayaklar altına almaktır.

Milletin kararını masa başında değiştirmeye kalkmak, milletin aklıyla dalga geçmektir. Biz bu kirli senaryoların hiçbirine teslim olmadık, olmayacağız. Milletin kararını masa başında değiştirmeye kalkmak, milletin aklıyla dalga geçmektir. Görev verilen kişi sandıkla gelir, ancak sandıkla gider. Bu basit gerçeği yok sayan herkes karşısında milleti bulur. Çünkü biz halkın iradesinden ve demokrasiden yana saf tuttuk. ve bu mücadelede geri adım atmak yok. Günün sonunda kazanan halk olacak. ve bu ülkeye yeniden adalet gelecek."