CHP Zonguldak İl Başkanı Dural: "Zonguldak Halkı Yerel Seçimde Mesajını Verdi" - Son Dakika
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CHP Zonguldak İl Başkanı Dural: "Zonguldak Halkı Yerel Seçimde Mesajını Verdi"

14.07.2026 09:09  Güncelleme: 10:28
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CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, AK Parti iktidarını Zonguldak'a yönelik yatırımlar ve ekonomik politikalar üzerinden eleştirirken, belediye hizmetlerinin sürekliliğine vurgu yaptı.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, AK Parti iktidarını Zonguldak'a yönelik yatırımlar ve ekonomik politikalar üzerinden eleştirdi.

Dural, açıklamasında, Zonguldak halkının son yerel seçimlerde tercihini CHP'li belediyelerden yana kullanarak AK Parti'ye gerekli mesajı verdiğini savundu.

AK Parti iktidarı döneminde Zonguldak'ın nüfusunun azaldığını ve Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan işçi sayısının önemli ölçüde düştüğünü aktaran Dural, yerel seçim sonuçlarının iktidar partisinin kentteki politikalarına verilen bir yanıt olduğunu ifade etti.

Dural, TOKİ tarafından yapılan sahil düzenlemesinde zamanla ortaya çıkan eksikliklerin Zonguldak Belediyesi tarafından giderildiğini belirterek, sahil bandındaki boş alanların belediye tarafından sosyal tesislere dönüştürüldüğünü kaydetti.

Sahildeki ahşap oturma alanlarının kullanım ve dayanıklılık açısından vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda yeni banklarla değiştirildiğini aktaran Dural, şunları söyledi:

"Kamu hizmetlerinde süreklilik esastır. Bir kente kazandırılan yatırımların siyasi polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyorum. Belediyeler değişebilir, yönetimler değişebilir ama yapılan hizmetler Zonguldak halkınındır. Bizim anlayışımızda önemli olan kimin yaptığı değil, vatandaşın o hizmetten faydalanmasıdır."

Bugün Kızlar Plajı'na baktığınızda ailelerin güvenle vakit geçirdiği, çocukların denize girdiği, gençlerin spor yaptığı, vatandaşlarımızın keyifle zaman geçirdiği bir alan görüyorsunuz. Orta Kapuz ve Tersane projeleriyle yıllardır hak ettiği değeri göremeyen sahil şeridimiz yeniden Zonguldaklıların kullanımına açıldı. İnsanlarımız yürüyüş yapıyor, denizle iç içe vakit geçiriyor ve bu alanlardan dört mevsim faydalanabiliyor.

Liman Arkası ise uzun yıllar atıl kalan bir bölgenin modern bir yaşam alanına dönüşmesinin en güzel örneklerinden biridir. Bugün burada vatandaşlarımız vakit geçiriyor, sosyal etkinlikler düzenleniyor ve bölge şehir yaşamına önemli bir değer katıyor. Yapılan bu çalışmalar sadece fiziki düzenlemeler değil, aynı zamanda kentimizin yaşam kalitesini artıran yatırımlardır.

Bu projeler Zonguldak'ın sosyal hayatına, ekonomisine ve turizmine ciddi katkı sağlamıştır. Yaz aylarında bu alanların dolup taşması, çevre il ve ilçelerden insanların Zonguldak'a gelmesi yapılan yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Şehrimizin daha fazla ziyaretçi ağırlaması hem esnafımıza katkı sağlıyor hem de Zonguldak'ın tanıtımına önemli destek veriyor. Bunlar Zonguldak'ın ortak kazanımlarıdır ve herkesin sahip çıkması gereken değerlerdir.

Biz hizmet siyasetini savunuyoruz. Tartışmalarla değil, üreterek ve vatandaşın hayatını kolaylaştıracak projelerle yolumuza devam edeceğiz. Zonguldak'ın ihtiyacı olan da budur. Yapılan her yatırımın üzerine yenilerini ekleyerek kentimizi daha yaşanabilir, daha güçlü ve daha modern bir şehir haline getirmek için çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Zonguldak İl Başkanı Dural: 'Zonguldak Halkı Yerel Seçimde Mesajını Verdi' - Son Dakika

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