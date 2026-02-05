CHP Bilecik İl Örgütü'nden Genel Başkan Özel'e Çağrı: Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi Bilecik'te de Düzenlensin - Son Dakika
CHP Bilecik İl Örgütü'nden Genel Başkan Özel'e Çağrı: Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi Bilecik'te de Düzenlensin

05.02.2026 10:19  Güncelleme: 11:10
Bilecik'te bir grup CHP'li, Genel Başkan Özgür Özel'in düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin şehirlerinde de yapılması için dilekçe verdi. Dilekçede Bilecik'in de miting takvimine alınması istendi.

Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Bilecik'te bir grup CHP'li, Genel Başkan Özgür Özel'in yurt genelinde sürdürdüğü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin şehirlerinde de düzenlenmesi talebiyle partinin il başkanlığına dilekçe verdi.

CHP Genel Merkezi'ne iletilmek üzere hazırlanan dilekçede CHP milletvekili aday adayı Faik Akarkarasu, önceki dönem Merkez İlçe Başkanları Berna Pamukçu ile Mehmet Sedat Bayam, önceki dönem Belediye Meclis Üyesi Soner Olgun, önceki dönem İl Gençlik Kolları Başkanı Mert Söğüt, önceki dönem Bakırköy Belde Başkanı Hüseyin Kaygısız, önceki dönem İl Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Sağır, Ekrem Ortakibar ve Sabri Kaya da imzacılar arasında yer aldı.

Dilekçede, CHP Genel Merkezi'nce yurt çapında düzenlenen ve kamuoyunda büyük destek alan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin Marmara Bölgesi'nde Bilecik dışındaki bütün illerde düzenlendiği belirtilerek, "kuruluşun ve kurtuluşun şehri Bilecik'in de miting takvimine alınması" talep edildi.

CHP Bilecik İl Başkanlığı'nın dilekçeyi genel merkeze iletmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

11:18
