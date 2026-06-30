CHP'li Çağatay Güç'ten Tutuklanan İsmail Yetişkin İçin Çağrı: Yanlış Karardan Dönülmelidir

(İZMİR) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbiren İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişi hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güç, Başkan Yetişkin'in sağlık sorunlarına dikkati çekerek, "İsmail Başkanımızın sağlık durumu gözetilerek bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Ağır sağlık problemleri yaşayan bir insana yaşatılan bu süreç, hukuk kadar vicdanları da yaralamaktadır. Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir" dedi.

Çağatay Güç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişinin tutuklanması ardından açıklamalarda bulundu. Güç, şunları söyledi:

"Günlerdir gözaltında tutulan, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin ve 12 arkadaşımız tutuklanmıştır. 50 yıldır ailesinden kalan evde yaşayan, yıllardır mali olarak hiçbir zenginleşme yaşamamış diyaliz hastası başkanımızı bu şekilde tutuklu yargılamak yargının artık siyasallaştığının kanıtıdır."

Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı hedef alan siyasi operasyonların son bulmasını istiyoruz. İzmir için, halkımız için çalışan belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. İsmail Başkanımız ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir ve üç günde bir diyaliz tedavisi görmek zorundadır. İçi boş dosyalarla Başkanımızın ve yol arkadaşlarımızın tutuklu yargılanması, adalete olan inancımızı her geçen gün daha fazla sorgulamamıza neden oluyor.

İsmail Başkanımızın sağlık durumu gözetilerek bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Ağır sağlık problemleri yaşayan bir insana yaşatılan bu süreç, hukuk kadar vicdanları da yaralamaktadır. Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir. Ancak bizler, tüm baskılara ve sindirme politikalarına rağmen boyun eğmiyoruz. Gücümüzü halkımızdan ve örgütümüzden alıyoruz. Örgütümüz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve millet iradesinin yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir."