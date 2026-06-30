CHP'li Çağatay Güç'ten Tutuklanan İsmail Yetişkin İçin Çağrı: Yanlış Karardan Dönülmelidir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li Çağatay Güç'ten Tutuklanan İsmail Yetişkin İçin Çağrı: Yanlış Karardan Dönülmelidir

30.06.2026 11:29  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İzmir eski İl Başkanı Çağatay Güç, diyaliz hastası olan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 12 kişinin tutuklanmasına tepki göstererek, sağlık durumu nedeniyle serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

(İZMİR) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından tedbiren İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişi hakkında verilen tutuklama kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Güç, Başkan Yetişkin'in sağlık sorunlarına dikkati çekerek, "İsmail Başkanımızın sağlık durumu gözetilerek bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Ağır sağlık problemleri yaşayan bir insana yaşatılan bu süreç, hukuk kadar vicdanları da yaralamaktadır. Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir" dedi.

Çağatay Güç, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin dahil 12 kişinin tutuklanması ardından açıklamalarda bulundu. Güç, şunları söyledi:

"Günlerdir gözaltında tutulan, sağlık durumu ciddiyetini koruyan Seferihisar Belediye Başkanımız İsmail Yetişkin ve 12 arkadaşımız tutuklanmıştır. 50 yıldır ailesinden kalan evde yaşayan, yıllardır mali olarak hiçbir zenginleşme yaşamamış diyaliz hastası başkanımızı bu şekilde tutuklu yargılamak yargının artık siyasallaştığının kanıtıdır."

Halkın iradesiyle seçilen belediye başkanlarımızı ve yol arkadaşlarımızı hedef alan siyasi operasyonların son bulmasını istiyoruz. İzmir için, halkımız için çalışan belediye başkanlarımızın ve yol arkadaşlarımızın yanındayız. İsmail Başkanımız ağır sağlık sorunlarıyla mücadele etmektedir ve üç günde bir diyaliz tedavisi görmek zorundadır. İçi boş dosyalarla Başkanımızın ve yol arkadaşlarımızın tutuklu yargılanması, adalete olan inancımızı her geçen gün daha fazla sorgulamamıza neden oluyor.

İsmail Başkanımızın sağlık durumu gözetilerek bir an önce serbest bırakılması gerekmektedir. Ağır sağlık problemleri yaşayan bir insana yaşatılan bu süreç, hukuk kadar vicdanları da yaralamaktadır. Bu yanlış karardan derhal dönülmelidir. Ancak bizler, tüm baskılara ve sindirme politikalarına rağmen boyun eğmiyoruz. Gücümüzü halkımızdan ve örgütümüzden alıyoruz. Örgütümüz, belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın ve millet iradesinin yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İsmail Yetişkin, Yerel Yönetim, Seferihisar, Çağatay Güç, 3. Sayfa, Politika, Diyaliz, Diyaliz, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'li Çağatay Güç'ten Tutuklanan İsmail Yetişkin İçin Çağrı: Yanlış Karardan Dönülmelidir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:26:37. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Çağatay Güç'ten Tutuklanan İsmail Yetişkin İçin Çağrı: Yanlış Karardan Dönülmelidir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.