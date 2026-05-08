CHP'li Güç ve Erol, Karabağlar'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

08.05.2026 22:49  Güncelleme: 00:00
(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karabağlar'daki saha çalışmasında esnaf, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karabağlar'da gerçekleştirdikleri saha çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaşlarla buluştu. CHP Karabağlar İlçe Başkanı Volkan Gürboğa ile Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın da katıldığı programda çarşı esnafı, şoför esnafı, muhtarlar ve pazar ziyaret edildi.

CHP heyeti ilk olarak Bahariye Mahallesi'ndeki çarşı esnafını ziyaret etti. Heyet, daha sonra İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek Başkan Erkan Özkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

ERKEN SEÇİM ŞART

Ziyarette konuşan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, 4 Mayıs tarihinden itibaren sürdürdükleri saha ziyaretlerinde vatandaşın ve esnafın tek gündeminin ekonomi olduğunu belirtti. Güç, "Devletin devasa bütçesi yanlış ellerde, doğru yönetilmiyor. Ülke tel tel dökülüyor. Baştan aşağı her alanda ülkeyi iflas ettirdiler. Halkımız büyük zorluklar yaşıyor. Halkımız büyük bir çıkmazın içinde. Esnafımız bu durumdan en çok etkilenen kesim. Ülkenin her sorununda olduğu gibi esnafımızın sorunlarının kaynağı da plansızlık ve kaynakların yanlış kullanımıdır. Halkımız tek kurtuluşun erken seçim olduğunu düşünüyor. Her gittiğimizde yerde vatandaşlarımız erken seçimi beklediklerini ifade ediyorlar. İktidarımızda, önce bu ülkeyi plansız ve keyfi yönetimden kurtaracak; hazır olan çözümlerimizi konunun paydaşlarıyla birlikte yapacağımız planlamayla uygulamaya koyacağız. Kadro anlamında hiçbir sıkıntımız yok. Gerçekten alanında uzman, çözüm odaklı çalışan ve liyakatli kadrolara sahibiz. Elbette iktidar olacağımız güne kadar yerel yönetimlerimizle çözebileceğimiz her sorun için üzerimize düşeni yapacağız; ancak kalıcı çözüm için erken seçim şarttır" ifadelerini kullandı.

SORUNLAR MECLİS'E TAŞINIYOR

Esnafın taleplerini dinleyen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın Türkiye siyasetine yön veren önemli bir kurum olduğunu hatırlattı. Erol, "Dile getirdiğiniz sorunlar Türkiye'nin genel sorunlarıdır. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile görüşerek; vergi sistemi, ÖTV ve sigorta gibi konularda hazırlayacağımız kanun tekliflerinin takipçisi olacağız" sözünü verdi.

Ziyarette taksici esnafının yaşadığı ekonomik buhranı dile getiren Oda Başkanı Erkan Özkan, esnafın "eriyen bir mum" gibi tükendiğini vurguladı. Özkan, basit usulden gerçek usule geçişin esnafın belini büktüğünü belirterek, "Geçmişte yazar kasa atılıyordu, biz de yakında anahtarlarımızı atar duruma geleceğiz. Verilen ÖTV muafiyeti sözleri hala tutulmadı. Biz, üç yıl satmama şerhiyle yeni araçlar alıp kaliteli hizmet vermek istiyoruz ama destek göremiyoruz" dedi. Özkan ayrıca; korsan taşımacılık ve şoför sigortası eksikliği gibi kronikleşen sorunların da çözümsüz kaldığını vurguladı.

MUHTARLARI DİNLEDİLER

Saha çalışmaları kapsamında 58 mahalle muhtarıyla bir araya gelen heyet, yerel sorunları da masaya yatırdı. Muhtarlar; "Riskli Alan" ilanı nedeniyle doğal gaz ve altyapı hizmeti alamadıklarını, bölgede madde bağımlılığı ve güvenlik sorunlarının arttığını dile getirdi.

Muhtarların sorunlarını not alan İl Başkanı Çağatay Güç, "Biz Türkiye'nin birinci partisiyiz. Sahanın da bizim de tek konumuz, en kısa zamanda erken seçim yapılmasıdır. Çünkü seçim olmadan geçen her gün; bu ülke için, Karabağlar halkı için ve çözüm bekleyen herkes için kayıp demektir. Belediye başkanlarımız zaten sizlerle birlikte çalışıyor ancak biz sizlere bugün sizden esirgenen devlet imkanlarını sunmak istiyoruz. Sosyal yardımlardan yol yapımına, güvenlik endişelerinden özlük haklarınıza kadar her konuda yanınızdayız. Seçim sandığı gelene kadar yerel imkanlarımızla hizmeti, sahada ise mücadeleyi sürdüreceğiz. Aylardır saha çalışmasındayız ve bazı ilçelerimizde üç dört kere olmak üzere 30 ilçemizde de halkımızla buluştuk, konuştuk. Adresler değişiyor ama İzmirli'nin ortak çığlığı değişmiyor. Tüm ülke gibi İzmirlilerde erken seçim istiyor. Çünkü kurtuluş erken seçimde" dedi.

ESNAF VE VATANDAŞ ŞİKAYETÇİ

CHP heyeti, Eskiizmir Pazaryeri'nde pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek dertlerini dinledi. Ziyarette yükselen ortak ses "erken seçim" oldu. Pazarcı esnafı nakliye maliyetleri ve hal fiyatları nedeniyle satış yapamaz hale geldiklerini belirtirken; vatandaşlar da enflasyonun ve hayat pahalılığının dayanılmaz boyutlara ulaştığını, her hafta katlanan fiyatlar sebebiyle pazar filesinin boş kaldığını ifade etti.

CHP İzmir İl Başkanlığının saha çalışması Karabağlar Belediyesince düzenlenen Kadın Emeği Anneler Günü Kermesinde yer alan stantların ve kendi el emeklerini kermeste alıcılarla buluşturarak geçimlerini sağlayan kadınların ziyaret edilmesiyle son buldu.

