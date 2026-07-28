CHP\'li Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal: Konumumuzu koruyoruz

(İZMİR) - CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye meclis üyeleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda mevcut konumlarını koruma kararı aldıklarını belirterek, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile istişare halinde olduklarını ve nihai değerlendirmenin önümüzdeki süreçte birlikte yapılacağını bildirdi.

CHP'li Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, belediye meclis üyeleriyle gerçekleştirilen kapsamlı değerlendirmelerin ardından, belediye hizmetleri ile meclis komisyonlarının çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla mevcut konumlarını koruduklarını açıkladı.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Karşıyaka Belediye Meclis üyelerimizle yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda, başta hemşehrilerimize sunduğumuz hizmetlerin ve belediye meclisi komisyonlarımızın çalışmalarının kesintisiz devam etmesi adına konumumuzu koruyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile istişare halindeyiz. Önümüzdeki süreçte nihai değerlendirmeyi de birlikte yapacağız. En büyük önceliğimiz, Karşıyaka'ya hizmet etmek ve vatandaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getirmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."