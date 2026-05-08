CHP'li Kezek Sinop'ta: CHP İktidarında Askeri Hastaneler Yeniden Açılacak

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - CHP Milli Savunma Politikalar Kurulu Başkanı Atilla Kezek Sinop'ta, askeri personelin yaşadığı sorunlara dikkati çekti ve CHP'nin iktidara gelmesi durumunda askeri hastanelerin tekrar açılacağını, lojman ihtiyacının karşılanacağını ifade etti. Kezek, afet dönemlerinde TSK'nın sahada olacağını da belirtti.

CHP, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politikalar Kurulu Başkanı Koramiral Atilla Kezek, bir dizi ziyaretler kapsamında gittiği Sinop'ta, Cumhuriyet Halk Partisi Sinop İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu. Kezek'e, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez ilçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Kadın Kolları Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Taşkın ve yurttaşlar eşlik etti.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla partinin 81 ilde saha çalışmalarına başladığını anımsattı. Yalçınkaya, Milli Savunma Politikaları Kurulu Başkanı Atilla Kezek ile birlikte Sinop'ta esnaf ve vatandaşları ziyaret edeceklerini vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Milli Savunma Politikalar Kurulu Başkanı Koramiral Atilla Kezek ise askeri personellerin yaşadığı sorunlara değindiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP ASKERİ HASTANELERİ GERİ GETİRECEK

"2016 yılında darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısında birçok değişiklikler oldu. O değişiklikler içinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kurumsallığına fayda sağlamadığını tespit ettiğimiz konular var. İktidara geldiğimizde bu konularda kendi politikamızı oluşturup uygulayacağız. Bunlardan bir tanesi, Genel Başkanımızın da birçok konuşmasında ifade ettiği gibi askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi konusu. 15 Temmuz menfur darbe girişimi sonrasında sağlık sistemi tamamen kapatıldı. 34 tane askeri hastane vardı. Bunların hemen hemen hepsi Sağlık Bakanlığı'na geçti. Biz iktidarımızda askeri sağlık sisteminin taahhüdünü bugünden itibaren veriyoruz. Askeri sağlık sistemi bu ülkenin önemli sorunlarından biridir."

Personelin maaş ve lojman sıkıntıları var. İstanbul'da görev yapan bir astsubay, lojman çıkmıyorsa aldığı maaşla kirada oturması imkansız halde. İstanbul'a tayin olduysa gitmek durumunda. Astsubaylarımızın büyük sıkıntıları var. Bu özlük hakları konusunda bir başka sıkıntı. İki ayrı kanunla bir Uzman Erbaş Kanunu var. Bunlar dönem dönem sözleşme yapıp görevde kalışlarını uzatıyorlar. Yaklaşık 55 yaşına kadar da uzatma hakları var. Ama uzman erbaşı olanlara kanunda emekli olduğu andan itibaren kamuda istihdam veya ayrıldığı andan itibaren ilk 7 yıllık sözleşmesinin kamuda istihdam sözü var. Kanunda da var. Ancak istihdam edilmiyorlar. Şehit yakınları ve gaziler, bu memleketin esas vefa borcunu ödemesi gereken insanlar onlar. Onların da sorunları var. Toplum, şehit yakınları ve gazilerimiz ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemeler yeterli değil. Onları onurlarına yakışır şekilde yaşatacak, şartlarını düzeltecek önlemlerimiz var, hazırlıklarımız var. Türkiye'de birçok Şehit ve Gazi Aileleri Derneği var inşallah yapabilirsek onları da bir çatı altında toplamaya çalışacağız."

CHP İKTİDARINDA TSK AFET DURUMUNDA MÜDAHALE EDECEK

Kezek, deprem sırasında askerin sahaya çıkmadığına yönelik tartışmaları hatırlattı ve "Askerin ilk anda sahada olması gerekiyor. Maalesef Hatay'da canı yanmış insanlar 'asker nerede' diye bağırıyorlardı. Askerin gidip gitmediğini oradaki insanların çığlıklarından öğrendik. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün bir afet durumunda, bunun deprem olması önemli değil yangın, sel olabilir, bunlar da mutlaka askerin en hazırlıklı, en organize, en çabuk olaylara müdahale edecek kurum olarak olayın içine girmesi lazım. Onun için inisiyatif alıp o bölgedeki en büyük sorumlu komutan asker kimse herkesi sokağa çıkartması lazım. Özet olarak Türk Silahlı Kuvvetleri artık milletin başına gelecek her türlü afette zamanında sahada olacak şekilde düzeltme yapacağız, bunları düzelteceğiz." dedi.