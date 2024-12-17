CHP'li Murat Çan'dan Akdağ Kayak Merkezi Eleştirisi

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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, iktidarın yeterince destek vermemesi nedeniyle Akdağ Kayak Merkezi'nin güçlü bir turizm merkezi haline gelemediğini ifade etti.

CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, partisinin Ladik İlçe Başkanı Samet Dilmen ile birlikte Samsun'un kış turizmi konusundaki önemli adresi Akdağ Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Çan, şunları söyledi:

"Bu bölge Samsun coğrafyasının en yüksek tepelerinden birisi. 14 yıl kadar önce buraya Kayak Merkezi açıldı. Samsun ve çevre illerden çok sayıda vatandaşımız, yoğun kar yağışı olduğu zamanlarda günübirlik ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ama son 1-2 yılda burada olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Bu kadar masraf yapılarak bir turizm merkezi haline getirilmeye çalıştık. En son Samsun turizm mastır planında ciddi anlamda turistik cazibe merkezi olarak tahsis edilen bu yerde şu anda bir tane sosyal tesis işletme elektriği yok, suyu yok, Gençlik ve Spor Bakanımızın vatandaşın kullanımına açtığı belediyenin tuvaleti yok kapalı, arka tarafta da üniversitenin tesisi var. Tamamen atıl vaziyette, hiç geleni yok, ziyaretçisi yok. Ş

'Gelen vatandaş burada hiçbir hizmet alamıyor'

Bir başka sorun. Ladik merkezinde şehrin içinden trafiğin verilmesi iptal edilmiş. Şehrin dışında çok böyle kuytu yerlerden bir trafik verilmiş. Ladik esnafı bundan ciddi anlamda rahatsız. Gelen vatandaş burada hiçbir hizmet alamıyor. Az önce ben şahit oldum. Kayak kiralayacak. Ayağına kayak botu giyecek ama elektrikle. Bunu ayarlayamıyor. Çünkü tesiste elektrik yok. Tesisin sahibiyle görüştüm, dilekçe vermiş sen buraya ruhsat alamazsın demişler. Başka aralarında itilaflı mevzular olmuş. Ama sıkıntıyı Samsun ve çevre illeri vatandaşı çekiyor. Ben şimdi Samsun'un turizm geliriyle ilgili öngörüleri de bahsediyorum. Şu anda gerçekleşen 2023 yılında yerli turistler 80 milyon dolar, yabancı turistler 47 bin kişiden 9 milyon dolar. Aslında bunlara turist dememiz çok doğru değil. Ziyaretçi de belli. Çünkü turistik faaliyetle gelmiyorlar. İş insanlarının burada yaptığı görüşmeler üzerinden geliyorlar. Turist merkezi turizm merkezi burası olmalı, Vezirköprü olmalı, Samsun'un diğer coğrafik bölgeleri olmalı"