CHP'li Ömer Gerçeker Deve Güreşi Festivali Sırasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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CHP'li Ömer Gerçeker Deve Güreşi Festivali Sırasında Hayatını Kaybetti

CHP\'li Ömer Gerçeker Deve Güreşi Festivali Sırasında Hayatını Kaybetti

Kuyucak'ta düzenlenen deve güreşi festivali sırasında rahatsızlanan CHP Kuyucak üyesi Ömer Gerçeker, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Gerçeker için düzenlenen cenaze törenine çok sayıda kişi katıldı.

10.02.2025 17:11  Güncelleme: 17:14
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Kuyucak'ta yapılan deve güreşi sırasında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden CHP Kuyucak yönetim kurulu üyesi Ömer Gerçeker son yolculuğuna uğurlandı.

Kuyucak Belediyesi tarafından dün geleneksel deve güreşi festivali gerçekleştirildi. Güreşlerin sürdüğü sırada protokol sıralarında oturan CHP Kuyucak ilçe yöneticilerinden Ömer Gerçeker aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Kalbi durduğu anlaşılan Gerçeker'e ilk müdahaleyi doktor olan Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik yaparak hayata döndürdü. Kuyucak Devlet Hastanesi'ne sevk edilen CHP'li Ömer Gerçeker tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Gerçeker için Kuyucak'a bağlı Başaran Mahallesi'nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Başaran Camii'ndeki cenaze namazının ardından omuzlara alınan Gerçeker'in cenazesi Başaran Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Ömer Gerçeker'in ailesi taziyeleri cami avlusunda ve mezarlıkta kabul etti.

Cenazeye Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Nazilli Belediye Başkan vekili Selahattin Yılmaz, CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, Kuyucak CHP ilçe başkanı Özgür Yöreli, çevre ilçelerin CHP'li parti üyeleri, ailesi, dostları ve mahalle sakinleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP'li Ömer Gerçeker Deve Güreşi Festivali Sırasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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